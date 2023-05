Investidores brasileiros compram estaleiro italiano de prestígio durante o Rio Boat Show

Estaleiro de renome mundial agora é 100% controlado por investidores brasileiros após aquisição histórica

Três empresários brasileiros adquiriram a Sessa Marine Internacional, um dos estaleiros mais renomados do mundo, durante a realização da 24ª Rio Boat Show, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Guilherme Marco de Lima, José Antonio Galizio Neto e Guillermo Arturo Vieira agora controlam 100% da empresa italiana em uma negociação histórica que movimentará até 100 milhões de reais nos próximos anos.

Estaleiro brasileiro adquire empresa global no setor náutico pela primeira vez

A aquisição da Sessa Marine Internacional é um marco para o setor náutico brasileiro, já que é a primeira vez que um estaleiro nacional adquire uma empresa global no segmento. A transação demonstra a confiança dos investidores no mercado brasileiro e reforça o potencial do país como um polo de produção e venda de embarcações.

Com mais de seis décadas de atuação, a Sessa Marine Internacional é conhecida por sua excelência em design e construção de barcos de luxo, com modelos que vão desde pequenas lanchas até iates de 68 pés. A empresa tem uma rede global de distribuição e vendas em mais de 60 países.

Os sócios Guilherme Marco de Lima, José Antonio Galizio Netoe Guillermo Arturo Vieira – Foto Catalunya Filmes

Segundo os empresários brasileiros, a aquisição representa uma oportunidade única de expandir seus negócios no mercado náutico internacional e levar a marca Sessa Marine a um patamar ainda mais elevado. Com a expertise e a visão empreendedora dos novos controladores, a expectativa é que a empresa italiana continue a inovar e a oferecer produtos de alta qualidade aos seus clientes em todo o mundo.