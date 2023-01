Intimus lança calcinha absorvente e diversifica opções da marca

Produto reutilizável amplia opções para a rotina de autocuidado durante o ciclo menstrual e reforça liderança no segmento de produtos íntimos femininos

De olho na mudança de comportamento da consumidora e na relação com o próprio corpo e a menstruação, a Intimus, marca de cuidados femininos da Kimberly-Clark, reforça sua liderança de mercado e lança a uma calcinha absorvente exclusiva que tem ganhado cada vez mais espaço dentro do segmento íntimo.

Modelo Bikini da calcinha absorvente

O lançamento faz parte do propósito da marca de incentivar o progresso das mulheres a partir de uma relação mais saudável de cuidado com a região íntima, além de oferecer mais conforto para as consumidoras durante a menstruação.

No estudo “Os Estigmas da Vagina” realizado por Intimus, em 2020, com Nielsen Brasil em parceria com Troiano Branding, para 56% das entrevistadas conhecer melhor o corpo pode ajudar a entender mais o ciclo menstrual e aceitá-lo.

A gerente executiva de marketing da Kimberly-Clark no Brasil, Marisa Cury Cazassa

Feita de algodão, a calcinha absorvente é lavável e reutilizável, conta com a tecnologia antibacteriana, controle de odores, além de três camadas de proteção que absorvem, retêm e evitam vazamentos. A nova Intimus®️ Calcinha Absorvente está disponível em dois modelos e em cinco tamanhos, do PP ao GG, para atender a diferentes tipos de corpos e fluxos menstruais.

“A Intimus entende que nenhum ciclo é igual ao outro, que cada pessoa tem uma relação diferente com a própria menstruação e assim tem o poder de escolha sobre os produtos para o cuidado menstrual. Nesse sentido, a marca está sempre atenta aos anseios das pessoas que menstruam, com novas soluções que oferecem muito mais conforto para um dia a dia sem limitações, e a Calcinha Absorvente chega com esse objetivo: mais uma opção nessa jornada de ciclo menstrual que complementa o portfólio com produtos para ser utilizado do jeito que a pessoa que menstrua mais se sentir confortável, quando e como ela quiser”, afirma a gerente executiva de marketing da Kimberly-Clark no Brasil, Marisa Cury Cazassa.

As vendas serão exclusivamente online em sites parceiros de varejo

As vendas serão exclusivamente online em sites parceiros de varejo e o site de Intimus vai reunir um guia completo com informações sobre tamanho e como escolher a calcinha ideal, esclarecer dúvidas e passo a passo de como usar o produto.