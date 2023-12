Intimidade feminina revitalizada: ginecologia regenerativa transforma a saúde íntima

Brasil lidera globalmente com mais de 30 mil procedimentos em 2018-2019

Em um avanço notável na área da saúde feminina, a ginecologia regenerativa emerge como uma abordagem revolucionária para a reparação dos tecidos do sistema reprodutivo feminino. Focada na recuperação das funções da vagina e da bexiga, essa técnica utiliza diversos métodos para tratar condições ginecológicas, melhorar a saúde sexual e promover o bem-estar das mulheres.

De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), o Brasil lidera globalmente, registrando mais de 30 mil procedimentos de ginecologia regenerativa no período de 2018 a 2019. Esse número supera significativamente os Estados Unidos, com uma diferença de 18 mil intervenções.

A ginecologista Dra. Rita de Cássia Piscopo, médica associada à Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR), destaca a importância do tratamento não hormonal, especialmente para mulheres na menopausa que não podem fazer tratamentos com hormônios. “Esse procedimento é utilizado, por exemplo, quando a mulher tem ressecamento vaginal”, explica.

O ressecamento vaginal, causando dores, desconfortos durante relações sexuais e outros sintomas, não está limitado à menopausa. A Dra. Piscopo esclarece que, na menopausa, a redução na produção de estrogênio contribui para a secura vaginal, e os tratamentos visam restaurar a funcionalidade perdida ao longo do tempo.

Entre as principais formas de tratamento estão lasers de CO², ultrassom microfocado e radiofrequência, utilizando aparelhos como o Fraxx. A Dra. Rita destaca que essas terapias visam regenerar vasos sanguíneos e tecidos, proporcionando lubrificação necessária. Enquanto o laser CO² é uma técnica consolidada, a radiofrequência, mais recente, apresenta resultados equiparáveis, tornando-se uma opção mais acessível financeiramente para um público mais amplo.

A ginecologia regenerativa está, assim, transformando a vida íntima das mulheres brasileiras, oferecendo soluções inovadoras para condições ginecológicas e promovendo a saúde sexual e o bem-estar.