Internautas postam vídeo emocionante de Marília Mendonça e Paulo Gustavo juntos

As homenagens a Marília Mendonça não param nas redes sociais. A cantora era extremamente querida pelos brasileiros. E neste ano, tivemos perdas enorme no mundo artístico, entre elas a do ator, Paulo Gustavo, que faleceu em maio em decorrência a complicações da Covid-19.

Na madrugada deste sábado (6), internautas encontraram e postaram um lindo e emocionante vídeo de Paulo dando a mão a Marília no Prêmio Multishow — prêmio que o humorista apresentava com Tatá Werneck — para ajudá-la a subir no palco. “não sei quem achou isso, mas eu queria agradecer, porque é exatamente assim que eu imagino o céu agora”, escreveu o usuário do Twitter, “Central Zé Roberto” (@centralzg).

Inclusive, internautas estão pedindo a emissora Multishow que entregue o prêmio de “Melhor Cantora”, simbolicamente a Marília Mendonça, no prêmio que acontecerá no próximo dia 5 — ela concorria a votação popular com Anitta, Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza. Até o fechamento da matéria a emissora ainda não se pronunciou sobre o assunto.