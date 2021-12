Internautas criticam possível saída de Rafael Portugal do Big Brother Brasil

Rumores sobre a saída do humorista do ‘CAT BBB’ e a substituição por Dani Calabresa movimentou a web nesta sexta-feira

Segundo a coluna de Léo Dias, no Metrópoles, o humorista Rafael Portugal sairá do quadro ‘CAT BBB’ no Big Brother Brasil sendo substituído pela também humorista, Dani Calabresa. Mas a possível troca não foi bem aceita pelos internautas que demonstraram a insatisfação.

Posts como: “ainda sem acreditar que o Rafael Portugal não vai mais ter o quadro no BBB que ódio” e “saiu o tiago, saiu o rafael portugal, daqui a pouco sai o boninho, o globoplay, o paredão, o monstro, o líder, o anjo, a festa, o cinema do líder, a piscina, os matos, o confessionário, a sala, o vip, a xepa”, viralizaram no Twitter.







Alguns internautas disseram que Calabresa irá imitar os participantes e que isso já não tem mais graça. O que agradou um pouco mais, foi o fato de que talvez o humorista Paulo Vieira também estará na atração junto com Dani, e o humorista é muito querido na internet. Já outros, pedem que Tatá Werneck substitua Portugal.

Já a substituição de Tiago Leifert por Tadeu Schmidt foi muito bem recebida. O problema está no fato de que se a web ainda não está satisfeita com a substituição no quadro mais querido do reality show, o ‘hater’ — críticas — já está certo com Calabresa, que terá que suar a camisa para conquistar os twitteiros — que acaba sendo a maior audiência do programa.