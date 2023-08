Intensidade e inovação para o fitness em Brasília na nova unidade da Race Bootcamp na Asa Sul

Academia está elevando o padrão do treino funcional

Em setembro deste ano, a cidade de Brasília irá receber um novo conceito de treinamento físico, trazido pela inauguração da primeira unidade da Race Bootcamp na Asa Sul. Pertencente ao Grupo Smart Fit, a Race Bootcamp se junta a outras marcas como a Vidya Studio, Jab House e Tonus Gym, prometendo oferecer uma experiência única aos praticantes de atividades físicas.

Nova Unidade Race Bootcamp Chega à Asa Sul

Com um projeto arrojado e uma abordagem que une intensidade e estética industrial, a nova unidade da Race Bootcamp ocupa aproximadamente 300m² no Comércio Local Sul 403. “Acreditamos que o bairro Asa Sul é a melhor escolha para chegarmos, por sua localização e pela beleza do setor”, comenta Ana Carolina Corona, head de operações dos studios no Brasil. E não é por acaso que a marca escolheu a capital para expandir suas operações. “Brasília é, simplesmente, a capital do Brasil e uma das cidades mais ricas do país também. Então, expandir para lá era só uma questão de tempo”, acrescenta Corona.

Academia está revolucionando o fitness na capital

O grande diferencial da Race Bootcamp é a criação de um espaço totalmente voltado para a eficiência do treino. Desde a iluminação até a qualidade sonora, tudo é cuidadosamente projetado para oferecer aos clientes uma experiência de treinamento única. “As luzes, o som, a qualidade sonora e funcional do espaço caracterizam a nossa marca e geram uma experiência única de treino”, destaca a CEO.

Ana Carolina Corona, head de operações Race Bootcamp

Além disso, a unidade conta com ambientes como as salas Race, onde ocorrerão os treinos, vestiários equipados, uma shakeria para refeições rápidas no pré e pós-treino, e um lounge de convivência interno e externo. O conceito estético industrial foi desenvolvido internamente, sob a coordenação de Naissa Severino e Arthur Dutra, com um projeto executivo da Lemon Projetos.

A abertura da Race Bootcamp na Asa Sul é apenas o começo das ambições do Grupo Smart Fit para a região. “Chegar até a capital brasileira é uma conquista importante e algo que queríamos desde o começo. Para sermos uma rede de studios relevante, temos que estar em todas as principais cidades e, sem dúvida, Brasília está entre elas. Vamos, com certeza, trazer todas as nossas outras marcas para essa cidade”, afirma Ana Carolina Corona.

Com o lançamento iminente da unidade na Asa Sul, Brasília se prepara para receber uma nova era de fitness, onde treinos intensos e inovação se unem para proporcionar aos moradores uma experiência de transformação física e mental única.