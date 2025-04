Inteligência Artificial se consolida como motor da transformação empresarial no brasil

A Inteligência Artificial (IA) tem se firmado como um dos principais motores de transformação no universo corporativo, impactando não apenas processos internos das empresas, mas também a maneira como elas se relacionam com seus clientes e inovam no mercado. A tecnologia vem sendo utilizada para automatizar tarefas repetitivas, apoiar decisões estratégicas e elevar a eficiência organizacional.

Entre as aplicações mais frequentes estão os chatbots no atendimento ao cliente, a análise de dados em tempo real para tomada de decisão e a personalização de experiências, com base no comportamento do consumidor. “A IA permite reduzir custos, aumentar a produtividade e até criar modelos mais atraentes de negócio. É um salto de eficiência com impactos diretos na competitividade das empresas”, destaca Ricardo Portela, diretor de negócios da Genoa Performance — empresa que integra Agentes de IA à Inteligência Natural para transformar processos organizacionais.

Mesmo com os avanços, o cenário brasileiro ainda impõe desafios. Muitas empresas, especialmente de médio e pequeno porte, enfrentam baixa maturidade digital e dificuldades para encontrar profissionais qualificados em IA. Soma-se a isso uma cultura corporativa que muitas vezes espera validação externa antes de adotar inovações tecnológicas — o que pode frear investimentos em infraestrutura e inovação.

Apesar disso, Portela observa uma mudança em curso. “O Brasil conta com nichos de excelência e tem avançado de forma gradual. Muitas empresas estão em fase de experimentação, o que mostra que a curva de aceleração está começando. A pressão competitiva e a popularização de soluções mais acessíveis tendem a impulsionar ainda mais esse movimento nos próximos anos”, afirma.

Ainda vista como ferramenta de apoio por parte das organizações, a expectativa é que a IA se torne, em breve, parte central das estratégias corporativas. “A inteligência artificial vai além da automação. Ela será um diferencial competitivo indispensável para quem deseja crescer de forma sustentável no novo cenário empresarial”, conclui Portela.

Portanto a jornada já começou e aqueles que souberem integrar a IA de forma inteligente e proativa estarão na dianteira de um novo ciclo de crescimento e inovação.