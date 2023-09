Instituto Moreira Salles revela vencedores da 11ª Bolsa ZUM/IMS em fotografia e vídeo

Coletivo Lakapoy e Musa Michelle Mattiuzzi receberão bolsas de R$ 80 mil cada

O Instituto Moreira Salles (IMS) anunciou os vencedores da 11ª edição da Bolsa ZUM/IMS, um importante reconhecimento para projetos que impulsionam a produção artística brasileira em fotografia e vídeo. Entre os 650 candidatos de todo o país, dois projetos se destacaram e foram escolhidos pela comissão julgadora.

O projeto intitulado “Gente de Verdade,” desenvolvido pelo Coletivo Lakapoy, composto por Ubiratan Suruí, Txai Suruí e Gabriel Uchida, tem como objetivo investigar a relação do povo Paiter Suruí com a imagem. Eles construirão um arquivo visual com fotografias guardadas pelos próprios indígenas ao longo de mais de 50 anos, desde o início do uso de câmeras. O projeto também inclui a criação de retratos atuais feitos por Ubiratan Suruí, o primeiro fotógrafo profissional de seu povo, e a disponibilização do acervo por meio de um site, visando beneficiar os Paiter Suruí.

Já o projeto “Corpo preta: composições com rosas vermelhas para um arquivo em preto e branco,” de Musa Michelle Mattiuzzi, é uma fotoperformance que se baseia na ideia de fabulação crítica. Ele busca criar novas imagens a partir do estudo de arquivos históricos coloniais que representam pessoas negras na Bahia. A fotoperformance é concebida como uma forma de escapar da violência colonial, inspirada por debates da filosofia contemporânea e do pensamento radical negro no Brasil.

Ambos os projetos receberão bolsas no valor inédito de R$ 80 mil cada um e terão o suporte da área de Fotografia Contemporânea do Instituto Moreira Salles durante um período de oito meses. Além disso, parte do resultado final dos projetos será incorporada à Coleção Contemporânea do IMS, ao lado de obras de projetos vencedores anteriores da Bolsa ZUM/IMS.

Thyago Nogueira, coordenador da área de Fotografia Contemporânea do IMS, enfatizou a importância dos arquivos fotográficos na construção de uma história do Brasil mais inclusiva e complexa, especialmente ao incluir grupos historicamente invisibilizados. Solange Farkas e Marcelo Campos, os dois jurados convidados desta edição, destacaram a relevância de premiar projetos que questionam e ampliam o sentido da fotografia no Brasil, contribuindo para uma visão mais rica e responsável da imagem no contexto nacional.

O Coletivo Lakapoy, formado por Ubiratan Suruí, Txai Suruí e Gabriel Uchida, são comunicadores do povo Paiter Suruí da Terra Indígena Sete de Setembro, em Rondônia. Depois das lutas pela demarcação do território, eles foram capacitados para utilizar novas tecnologias e documentar suas narrativas, com o objetivo de preservar e fortalecer a cultura Paiter Suruí. Este reconhecimento da Bolsa ZUM/IMS é mais um passo importante em seu trabalho de resgate e representação cultural.

Para conhecer todos os projetos vencedores, acesse o site.