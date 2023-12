Instituto Mantelli: uma jornada de cuidado integral à Saúde da Mulher

No coração de São Paulo, um novo capítulo se inicia na assistência à saúde da mulher com o lançamento do Instituto Mantelli. Idealizado pelos renomados médicos ginecologistas e obstetras Domingos e Erica Mantelli, a organização sem fins lucrativos visa preencher as lacunas enfrentadas por mulheres de baixa renda no acesso à saúde pública.

Com vasta experiência no Sistema Único de Saúde (SUS), o casal Mantelli testemunhou de perto os desafios enfrentados pelas comunidades mais vulneráveis, motivando-os a criar uma instituição que oferecesse assistência médica gratuita e integral. Além dos cuidados na gestação e parto humanizado, o Instituto Mantelli se destaca ao oferecer tratamento e acolhimento às vítimas de abuso sexual, e um programa educacional para formação de profissionais de saúde.

O diferencial da instituição não se limita aos serviços prestados. O Instituto Mantelli planeja uma ação comunitária itinerante e volante, levando atendimento de qualidade diretamente às comunidades carentes, sem custo para as pacientes. A iniciativa conta com o apoio de equipes multidisciplinares e parcerias com organizações públicas e privadas.

O Instituto será presidido pela médica Erica Mantelli, especialista em saúde sexual, com Domingos Mantelli como vice-presidente, e a empresária Patrícia Leal na direção de projetos. A inauguração está marcada para o dia 8 de dezembro, às 20h, no Auditório Lagoinha Alphaville, sob o lema “Saúde com Excelência. Vida com Propósito”. Uma promessa de transformação na saúde da mulher, com cuidado, educação e compromisso.