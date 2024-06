Instituto Identidades do Brasilno RIO2C: inclusão racial e IA em foco

O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) estará presente no RIO2C, o maior evento de criatividade e inovação da América Latina, que acontece do dia 04 a 09 de junho, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Com um time de fellows, o instituto participará de palestras e paineis focados em inteligência artificial e inclusão racial na indústria criativa, reafirmando seu compromisso com a diversidade e a inovação.

Na terça-feira, 4 de junho, o diretor institucional e financeiro do ID_BR, Tom Mendes, estará na sala Summit Play9 Creator Economy para a palestra “Perspectivas Futuras: IA, Espontaneidade e Creator Economy”. A sessão explorará a influência da inteligência artificial na autenticidade e espontaneidade dentro do mercado criativo, abordando desafios éticos, estratégias emergentes e a ascensão de influenciadores gerados por IA. Entre os participantes deste painel, destacam-se Leandro Karnal, Pedro Loos e Tainah Tavares.

No dia 5 de junho, na sala Biodom, Tom Mendes conduzirá a palestra “Entre Conversas e Práticas: a Inclusão Racial na Indústria Criativa”, juntamente com outros especialistas. Este painel focará nas iniciativas que promovem a inclusão racial e a diversidade na indústria criativa, enfatizando a necessidade de ações intencionais para fomentar mudanças reais na sociedade. Entre os participantes estão Debora Bastos, diretora executiva de criação da Map Brasil, Dimas Novais, pesquisador de conteúdo e roteirista da Globo, e Katiucha Watuze, diretora geral do Canal Preto.

No domingo, 09 de junho, na sala Biodom, o ID_BR apresentará sua inteligência artificial, Deb, no painel “IA para o Bem: Soluções Proativas para Desafios Globais”. Este painel reunirá líderes e especialistas para discutir como a IA pode ser utilizada de maneira ética e eficaz para enfrentar problemas sociais complexos. Apresentada por Luana Génot, fundadora e CEO do ID_BR, a Deb tem como objetivo fornecer um espaço seguro e didático para discutir e compreender a complexidade da racialidade no Brasil, incentivando o engajamento ativo na luta pela igualdade racial.

“A Deb representa uma extensão da nossa missão de promover a igualdade racial e social no Brasil”, afirma Luana Génot. “Estamos entusiasmados em oferecer uma ferramenta inovadora que não apenas educa, mas também promove o diálogo e a conscientização de forma facilitada”.

Serviço:

Rio2C: 04 a 09 de junho de 2024

Cidade das Artes – Rio de Janeiro/RJ