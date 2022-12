Instituto Claro seleciona projetos para a 11ª edição do Campus Mobile, que acontece no início de 2023

O fim do ciclo menstrual feminino pode ser marcado por efeitos negativos sobre o bem-estar das mulheres; especialista explica como aliviar esses distúrbios

O concurso de inovação e empreendedorismo Campus Mobile, promovido pelo Instituto Claro, acaba de selecionar 89 projetos para participar da 11º edição. Os selecionados, estudantes universitários, recém-formados, mestrandos e doutorandos de todas as regiões do país, seguirão para a etapa de desenvolvimento das ideias. Ao final, os autores dos projetos vencedores nas categorias Saúde, Games, Educação, Diversidade, Smart Cities e Smart Farms serão contemplados com uma viagem de imersão para o Vale do Silício, nos Estados Unidos, oportunidade para a troca de experiências com grandes universidades e empresas de inovação da Califórnia.

89 projetos são selecionados para participar da 11º edição do Campus Mobile

“Estamos muito felizes e honrados em conhecer os novos participantes e essas ideias transformadoras que promovem impacto social, benefício para a população e deixam um legado para a sociedade”, diz Daniely Gomiero, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da Claro e vice-presidente de Projetos do Instituto Claro.

A iniciativa é realizada pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), com patrocínio do Instituto Claro e apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e do hub de inovação da Claro, beOn.

O próximo passo para os selecionados será a fase preparatória, realizada em um ambiente virtual, onde as equipes serão capacitadas e orientadas no aprimoramento de seus projetos. Nesta etapa, os mobilianos desfrutarão de um leque de atividades como palestras, sessões de mentoria, consultorias com especialistas em temas mobile, painéis de discussão e oficinas técnicas.

Após isso, seguem para a participação na Semana Imersiva, que nesta edição volta a ser presencial e deve acontecer no início de 2023, proporcionando o intercâmbio de informações e experiências entre os participantes, pesquisadores e profissionais da área de tecnologia, com o objetivo de fornecer insumos para que possam lapidar seus aplicativos para banca de avaliação. Na banca, serão definidos quais projetos seguem como finalistas do programa.

