Instituto Brasil-Israel mobiliza recursos em Dia de Doar para a Coexistência Palestino-Israelense

Instituto destina fundos a projetos educacionais que promovem a convivência entre jovens árabes e judeus no Oriente Médio

Na terça-feira, 28 de novembro, o Instituto Brasil-Israel (IBI) revelou seu compromisso com a causa da coexistência entre israelenses e palestinos ao anunciar sua participação no Dia de Doar, ação global que visa arrecadar fundos para causas sociais. A instituição focará em levantar recursos para duas organizações israelenses que promovem a convivência por meio da educação: Hand In Hand e MEET.

A Hand In Hand, uma rede de integração educacional, é conhecida por suas escolas bilíngues e multiculturais que acolhem alunos de origens árabes e judaicas, proporcionando uma experiência educacional inclusiva. Fundada com o objetivo de transformar as relações árabe-judaicas desde a infância, a organização já impactou mais de 2 mil alunos.

Por sua vez, a MEET, criada em 2004 em parceria com o renomado Massachusetts Institute of Technology (MIT), é um programa de inovação e educação binacional. Seu propósito é educar, capacitar e conectar jovens líderes israelenses e palestinos para criar um impacto positivo na região. Mais de 700 ex-alunos do programa tornaram-se empreendedores sociais, pesquisadores e ativistas.

Morris Kachani, diretor do Instituto Brasil-Israel, enfatizou a escolha das duas instituições devido ao foco na coexistência entre os dois Estados e na formação de jovens para um Oriente Médio mais justo e pacífico. A campanha de arrecadação seguirá até o dia 12 de dezembro, contribuindo para fortalecer projetos que buscam promover a paz na região.

O Dia de Doar, uma iniciativa adotada em 190 países, ganhou destaque global desde sua independência do 92NY em 2019. A ação já arrecadou bilhões de dólares em doações, demonstrando a força da solidariedade global em causas sociais.

Como doar?

As doações podem ser realizadas através de Pix e transferências para o Instituto Brasil-Israel, que ao final da campanha repassará os valores para a Hand In Hand e a MEET. Na sequência, envie o comprovante para o e-mail que consta no quadro abaixo.

Dados:

INSTITUTO BRASIL–ISRAEL

PIX: CNPJ 28.746.997/0001-42

Banco: Itaú

Agência: 0845

Conta: 17.560-3