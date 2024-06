Instituto Ayrton Senna e Rede CpE lançam edital para pesquisas em alfabetização no Brasil

Com o objetivo de apoiar a produção de novas evidências científicas que poderão embasar políticas públicas na área da educação no Brasil, a Rede Nacional de Ciência para Educação (Rede CpE), com apoio do Instituto Ayrton Senna (IAS), está oferecendo fomentos à pesquisa por meio do Edital de Pesquisa Científica sobre Intervenções em Alfabetização.

Rede CpE com apoio do Instituto Ayrton Senna oferece fomentos à pesquisa na área da educação

As propostas devem focar na investigação das intervenções mais eficazes em alfabetização no Brasil. Após serem aprovados pelas organizações, os projetos terão até 24 meses para serem desenvolvidos.

Gustavo Martins, gerente de pesquisa do eduLab21, laboratório de Ciências para Educação do Instituto Ayrton Senna

Durante a execução dos projetos, estão previstas reuniões virtuais mensais de acompanhamento com a equipe técnica do Instituto Ayrton Senna e da Rede CpE, garantindo o suporte necessário aos pesquisadores.

Dentre os objetivos específicos, a iniciativa pretende estimular o fortalecimento e a ampliação de pesquisas focadas na alfabetização como ferramenta de políticas públicas na educação, bem como divulgar os resultados alcançados para integrar a pesquisa de intervenções em alfabetização à dinâmica dos sistemas públicos de educação básica.

“Estamos muito felizes com o lançamento deste edital que se soma a esforços anteriores na síntese do estado da arte das pesquisas sobre alfabetização. Ele objetiva impulsionar novas pesquisas em uma área crucial para a realidade atual, especialmente após os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 no que se refere aos resultados brasileiros em alfabetização. Um de seus pontos mais relevantes é que um dos produtos pretendidos será um guia prático destinado a gestores escolares e professores, cuja proposta é de um material com linguagem acessível e de uso aplicável, proporcionando orientação da prática baseada em evidências”, comenta Gustavo Martins, gerente de pesquisa do eduLab21, laboratório de Ciências para Educação do Instituto Ayrton Senna.

Os pesquisadores interessados, com experiência e produção científica reconhecidas, são convidados a enviar seus projetos de pesquisa dentro do tema proposto. Esta é uma oportunidade única de contribuir com o avanço do conhecimento científico na área da alfabetização e impactar positivamente as políticas educacionais no Brasil.

Prazos e Inscrições:

Prazo de Inscrição: até 18 de agosto de 2024

Divulgação do Projeto Selecionado: 02 de setembro de 2024

Início das Atividades: 02 de setembro de 2024

Instruções para Inscrição: aqui

Contato para mais Informações: [email protected] | [email protected]

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Em três décadas de atuação, o Instituto Ayrton Senna esteve em todos os estados do Brasil, em mais de 3 mil municípios, realizando mais de 36 milhões atendimentos de crianças e jovens. Esse trabalho tem sido realizado em conjunto com governos, professores, gestores, pesquisadores, empresários e toda a sociedade, com o objetivo de promover políticas e práticas para garantir uma educação de qualidade para todos.