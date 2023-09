Instituto Avon promove 10ª Edição do Giro Pela Vida com música e exames de mamografia gratuitos

Ação do Instituto Avon une música e saúde em evento beneficente

No dia 7 de outubro, São Paulo será palco de um evento especial que une música, saúde e conscientização. A 10ª Edição do “Giro Pela Vida,” promovida pelo Instituto Avon em parceria com a Agência Accuracy, marcará um marco na luta contra o câncer de mama. O evento será realizado no Parque Cândido Portinari, das 11h às 18h30, ao lado do Parque Vila Lobos, e promete oferecer uma programação repleta de atividades.

A programação completa pode ser conferida aqui.

A programação inclui a presença da cantora Luciana Mello, que encerrará o evento com um show emocionante, e um espetáculo de luzes na Roda Rico, um dos cartões postais de São Paulo. Além disso, haverá aulas de yoga e funcional, testes de glicemia e aferição de pressão, palestras especiais e rodas de conversa sobre cuidados com a saúde das mamas.

O destaque do evento é a unidade móvel de mamografia do Hospital do Amor, que estará disponível gratuitamente nos dias 6 e 7 de outubro, das 9h às 17h, no Parque Cândido Portinari. Esta iniciativa visa atender mulheres com idade entre 50 e 69 anos, oferecendo um total de 120 exames de mamografia.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil enfrenta um cenário preocupante com estimativas de 74 mil novos casos de câncer de mama por ano até 2025. Portanto, o “Giro Pela Vida” não apenas oferece serviços de saúde, mas também busca conscientizar e promover o debate sobre a detecção precoce e os direitos das pacientes.

Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon, enfatiza a importância do evento: “Significa muito para o Instituto Avon retomar esse evento de forma presencial no ano em que completamos 20 anos de atuação na causa da atenção ao câncer de mama.”

Além das atividades relacionadas à saúde, o evento conta com a participação de ONGs parceiras, como a Cabelegria e a Américas Amigas, que trabalham em prol dos Direitos Humanos e da queda da mortalidade por câncer de mama no Brasil.

A 10ª Edição do “Giro Pela Vida” é parte da campanha “Se Toque. Se Cuide. Se Conheça. Se Conecte” do Instituto Avon e promete ser um dia de conscientização, celebração e solidariedade em prol da saúde das mulheres.

Serviço:

Giro Pela Vida 10ª Edição

Data: 07 de outubro de 2023

Horário: 11h às 18h30

Local: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa (ao lado do Parque Villa Lobos)

Unidade Móvel Hospital do Amor

Data: 06 e 07 de outubro de 2023

Horário: 09h às 17h (ou até os exames acabarem)

Local: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa (ao lado do Parque Villa Lobos)