Instituto 3M premia mais de vinte projetos na 10ª Mostra de Ciência e Tecnologia, em Sumaré

Ação busca reconhecer projetos tecnológicos elaborados por alunos e professores

O Instituto 3M, organização de responsabilidade social idealizada pela 3M do Brasil, realizou na última semana, em Sumaré, a exposição dos 102 projetos na 10ª edição da Mostra de Ciência e Tecnologia. Na tarde da última quinta-feira (15), divulgou os premiados das melhores iniciativas nas categorias Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharia, e a revelação dos cinco projetos indicados para a 21ª FEBRACE, maior feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que acontecerá em março de 2023.

Mostra de Ciência e Tecnologia busca estimular a prática entre os estudantes

Em sua 10ª edição consecutiva, a Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto 3M focou em incentivar estudantes matriculados no 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Técnico, de escolas públicas e particulares das regiões metropolitanas de Campinas e Ribeirão Preto à prática da ciência e da inovação na resolução de problemas sociais. Além das soluções desenvolvidas pelos alunos vencedoras e a indicação à FEBRACE, a iniciativa reconheceu os Professores Mobilizadores, Escola Destaque, Escola Pioneira, com premiações em equipamentos para as escolhas, dinheiro, troféu, curso, certificado digital, etc.

Ao todo, participaram da 10ª edição da Mostra 48 escolas, sendo a grande maioria públicas, de 20 municípios das regiões de Campinas e de Ribeirão Preto; 257 estudantes; além de 115 professores orientadores e coordenadores.

Iniciativa premiou os melhores projetos em educação, em Sumaré (Foto: João Prudente)

A iniciativa acontece em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), organizador da FEBRACE, além de contar com o apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). O projeto é parte do Desafio de Inovação Instituto 3M, que promove a formação de professores para a prática das ciências e a orientação de projetos investigativos realizados por estudantes da educação básica. Os projetos finalistas foram julgados por avaliadores voluntários funcionários da 3M e por representantes da Escola Politécnica da USP.

O evento contou ainda com premiação em dinheiro. Para os estudantes e professores na primeira colocação em suas categorias receberam uma medalha e um certificado digital por pessoa, além do valor de R$ 1.100,00 e um troféu por projeto. Os segundos mais bem classificados receberam uma medalha e um certificado digital por pessoa, o valor de R$ 900,00 por projeto. Os terceiros colocados receberam uma medalha e um certificado digital por pessoa e o valor de R$ 700,00 por projeto.

Confira lista dos vencedores na íntegra:

Ciências Agrárias

1º lugar: Núpik: Fertilizante concentrado em potássio e macronutriente obtidos a partir de semente de abóbora cabotiá e de borra de café

Alunos: Eduarda Oliveira da Silva; Jefferson Camillo Lopes e Nicolle Reis Trindade.

Orientadores: Vivian Marina Barbosa e Douglas Luis da Silva.

Cidade: Santa Bárbara D’Oeste

2º lugar: E-Flora: Protótipo microcontrolador para análise climatológica e monitoramento do solo para soja

Alunos: Felipe dos Santos do Prado; Lucas Gomes Dutra e Matheus Araújo da Silva

Orientadores: Erica Fatima Inacio e Fernanda Rebeschini Nascimento

Cidade: Santa Bárbara D’Oeste

3º lugar: Dispositivo para a escolha de cultura agrícola ideal

Alunos: Lucas Marcelino; Braian Alves e Roniere da Silva Lima

Orientadores: Geraldo Moreno Florentino Júnior e Camila Tombasco Furlan

Cidade: Campinas

Ciências Biológicas

1º lugar: Biopolímero com amido de tamarindo que absorve CO²

Aluna: Ana Silvia Araujo Ribeiro

Orientadores: Carlos Henrique da Silva e Osmair Luiz Da Silva

Cidade: Hortolândia

2º lugar: Xô chulé: Um protótipo para neutralizar o mal odor gerado nos pés pela bromidrose

Alunas: Maria Luiza Ferreira Souza e Sabrina Gomes Silva

Orientador: André Antonio Oliveira Callegari

Cidade: Hortolândia

3º lugar: Ação antimicrobiana da uva japonesa

Alunos: Ana Clara Valentin Silva; Isabella Ferreira Barbosa e Nathan Augusto dos Santos Souza

Orientador: Ronaldo Mateus Nogueira dos Santos

Cidade: Hortolândia

Ciências Exatas e da Terra

1º lugar: GCRecon – Inteligência Artificial no Reconhecimento de Imagens (Animais)

Aluno: Murillo Iamarino Caravita

Orientadores: Raquel Cristina Bertolini Lot e Wagner Luiz Schmidt

Cidade: Paulínia

2º lugar: Medição e mapeamento de dióxido de carbono em ambientes fechados: Desenvolvimento do aplicativo Bio Tech e protótipo Carbon Eye

Alunos: Lethicia Barros Souza; Moisés Corrêa Gomes e Rebeca Queiroz Rodrigues de Paiva Orientadora: Anália Barreto Souza

Cidade: Campinas

3º lugar: O estudo da espécie lactuca sativa na poluição atmosférica de Campinas

Alunas: Julia Andrade Dias Dionisio; Maria Eduarda Mendes Gomes e Nicole Carolina Sousa de Araujo

Orientadores: Evelyn Tiemi Takamori e Andre Luís Malavazzi

Cidade: Campinas

Ciências Humanas

1º lugar: Empreendimento para jovens

Aluna: Maria Clara Cruz Pianca

Orientadoras: Ana Paula da Costa Faustino e Marcia Cristina de Souza

Cidade: Sumaré

2º lugar: A influência do preconceito no julgamento humano

Alunas: Geovana Beatriz Barreto Costa; Larissa Pereira de Souza e Rauane Ramos de Oliveira

Orientadoras: Maria Leandra Figueiredo Pioto e Roberta Borges Ferreira Pires

Cidade: Pitangueiras

3º lugar: Como se defender? Um jogo para estimular a criação de argumento

Alunas: Maria Luiza Cordeiro Lima; Milena Soldati da Silva e Daniela Dionisio da Rocha

Orientadora: Manoela Paiva Menezes

Cidade: Hortolândia

Ciências da Saúde

1º lugar: Sistema de monitoramento autônomo de temperatura para refrigeradores hospitalares

Alunos: Vinicius de Arruda Brotto Porteiro e Otavio Fanger Menezes

Orientadores: Marcelus Guirardello e Regina Morishigue Kawakami

Cidade: Campinas

2º lugar: Projeto Arte Maker – Trabalhando educação socioemocional através da arte

Alunas: Ana Clara Alves Deluca; Beatriz Miler Asbahr e Isabelle Oliveira Rodrigues

Orientadora: Gislaine Aparecida Barana Delbianco

Cidade: Limeira

3º lugar: Bebabri MED – Seu aplicativo para lembretes de remédios

Alunas: Geovana de Oliveira Barros da Silva e Giovanna Maria do Carmo Brilhante

Orientadores: André Luís dos Reis Gomes de Carvalho e Francisco da Fonseca Rodrigues

Cidade: Campinas

Ciências Sociais Aplicadas

1º lugar: Sistema para organização entre as empresas e os serviços de Equoterapia: A ajuda da tecnologia para que mais crianças possam receber o tratamento adequado de equoterapia

Alunas: Ana Julia Timossi Moreira; Maitê Câmara Agnello e Phoebe Regina dos Santos Ribeiro

Orientadoras: Mirella Christine Caruso Cassante Ganzarolli e Rita de Cássia Gonçalves de Carvalho

Cidade: Paulínia

2º lugar: O uso de tecnologias por idosos

Alunos: Diego Sossai Carneiro; Emilly Caroline Martini e Thainara Taylor Carvalho de Barros

Orientadora: Aurilene Macena Antunes

Cidade: Araras

3º lugar: Jogo do Direito: Informação através da Diversão

Alunas: Geovanna Marques de Souza e Thawany Rafaela Mantuani Souza

Orientadora: Manoela Paiva Menezes

Cidade: Hortolândia

Engenharia

1º lugar: Click Help – Dispositivo contra violência à mulher

Alunos: Alessandro Alves de Araújo e Thayná Quinteiro

Orientadoras: Carolina Fernanda de Andrade e Leonardo Panazzolo

Cidade: Hortolândia

2º lugar: Um container de fibra: Um novo material sustentável para produção de containers

Alunas: Ana Beatriz Leardine Quijada; Júlia Andrade Guarnieri e Julia Teixeira Ziroldo

Orientadora: Andressa Bruscato

Cidade: Valinhos

3º lugar: Rastreamento de animais microchipados

Alunas: Kauany Vitoria Chaves Braz e Lorena Silva de Barros Villagelin

Orientador: Rafael Bonato

Cidade: Paulínia