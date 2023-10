Inscrições para a Semana de Inovação 2023 disponíveis agora

Fique por dentro do evento de inovação que promete reunir mais de 20 mil participantes este ano

A 9ª edição da Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) está prestes a começar, e as inscrições já estão abertas. O maior evento de inovação pública da América Latina será realizado entre os dias 7 e 9 de novembro, tanto na sede da Enap, em Brasília (DF), quanto virtualmente. Este ano, a expectativa é que mais de 20 mil pessoas participem, ultrapassando o número de inscritos em 2022.

Betânia Peixoto Lemos, presidenta da Enap

O tema escolhido para 2023 é “Reconectar para Reconstruir”. Segundo Betânia Peixoto Lemos, presidenta da Enap, esse tema reflete a realidade atual do país, onde as pessoas estão se reconectando consigo mesmas, entre si e com o serviço público. “Aos poucos, vamos reconstruindo as capacidades estatais e institucionais a partir de políticas públicas mais efetivas. A Semana de Inovação é uma referência para o debate sobre a transformação do setor público a partir de novas soluções para problemas públicos, e este ano, celebraremos essa reconexão”, afirma Betânia.

Saiba como a Semana se torna um ambiente colaborativo para refletir sobre inovação no serviço público

A Semana de Inovação é uma oportunidade única para profissionais, acadêmicos e entusiastas da inovação pública se reunirem em um ambiente colaborativo e dinâmico. A programação contará com palestrantes renomados e líderes inovadores de diversos setores e países. Entre os confirmados para esta edição, destacam-se Maha Mamo, ativista internacional dos Direitos Humanos; Maitê Lourenço, psicóloga fundadora da BlackRocks Startups; Preto Zezé, conselheiro da CUFA; Rita von Hunty, arte educadora e colunista; Sandra Sinde, economista e criadora do LASINDE; Mayra Casttro, advogada fundadora da InvestAmazônia; e Gabriela Lotta, professora e pesquisadora da FGV.

A programação será dividida entre atividades presenciais e virtuais, totalizando mais de 500 horas de conteúdo. Os participantes poderão escolher entre mais de 30 espaços e atividades que abordam temas como metaverso, gestão pública, Inteligência Artificial (IA) no serviço público, diversidade, sustentabilidade, acessibilidade e inovação aberta. Além disso, o evento oferecerá ações de gamificação, espaço de networking, atividades culturais e oficinas.

Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial da Semana de Inovação 2023: semanadeinovacao.enap.gov.br. Não perca a oportunidade de participar do maior evento de inovação pública da América Latina e contribuir para a reconexão e reconstrução do setor público no Brasil.