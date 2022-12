Inovando: Rafinha Bastos lança curso gratuito sobre stand-up no OnlyFans

A intenção é de usar a plataforma para conversar com fãs e dar dicas para carreira na comédia

O comediante, Rafinha Bastos, atendeu o que muito dos seus admiradores vinham solicitando. Ele abriu, nesta semana, uma conta no OnlyFans e usará a plataforma como um ambiente para conversar com os fãs, além de dar o passo a passo para uma carreira bem sucedida na comédia.

O OnlyFans é uma rede social que viabiliza que aos criadores de conteúdo cobrarem ou não uma assinatura para poder acompanhá-los (Foto: Reprodução)



A expectativa é que ele conte sobre a sua história, inspirações e ‘dar o caminho das pedras’ para aqueles que não sabem por onde começar, mas querem iniciar a carreira nos palcos de stand-up. O primeiro vídeo início com ‘minha história no stand-up’, o humorista conta toda a sua trajetória, desde quando se tornou referência para novos nomes, até como escrever um texto stand-up, encontrando onde se apresentar, evolução criativa, inspirações para assistir, dicas de como funciona o mercado e como criar seu plano de carreira e muito mais.

A expectativa é que ele conte sobre a sua história, inspirações e ‘dê o caminho das pedras’ (Foto: Divulgação)



Dos comediantes que iniciaram essa atividade no Brasil, Rafinha Bastos é o primeiro a abrir esse tipo de conteúdo com o público geral e este é o primeiro compilado gratuito assinado por um nome referência. Hoje o humorista investe na sua carreira fora do Brasil, se apresentando com grandes nomes nos Estados Unidos.