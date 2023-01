Inovação: escrituras podem realizadas de forma remota em cartório no Rio de Janeiro

Implementação do método tecnológico garante agilidade e conforto aos usuários

Após cerca de três anos da implementação de medidas de restrição devido a pandemia da Covid-19, os atos notariais eletrônicos, feitos por videoconferência e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, estão entre os serviços mais procurados em cartórios, como mostram os números do 15º Ofício de Notas, maior Cartório de Notas do Rio de Janeiro.

O ato notarial eletrônico também pode ser feito de forma híbrida (Foto: Divulgação)



Dessa forma, a nova modalidade de atendimento resultou na diminuição da ida dos fluminenses aos cartórios. Em 2022, foram realizados 6.595 atos eletrônicos, um crescimento de 45,5%, se comparado a 2021, quando o ano fechou com 4.534 atos. Já no comparativo com o ano de 2020, período em que a pandemia estava no auge, foram feitos 2.083 atos eletronicamente, o que representa um salto de 196%. Entre os atos eletrônicos mais realizados, em 2022, estão as escrituras declaratórias de compra e venda de imóveis (21%), procurações para bens imóveis (18%) e inventários (4,9%).

Em 2022, foram realizados 6.595 atos eletrônicos (Foto: Divulgação)



“Os atos eletrônicos são totalmente equiparáveis às medidas presenciais, sem qualquer perda de eficiência e com a mesma segurança jurídica do realizado presencialmente”, explica a tabeliã do 15º Ofício de Notas, Fernanda Leitão.



Ela acrescenta, ainda, que, no modelo eletrônico, as escrituras são assinadas eletronicamente, por meio da plataforma e-Notariado. Os requisitos para a realização dos atos eletrônicos são, a videoconferência, a concordância expressa, assinatura digital e os documentos assinados digitalmente. O ato notarial eletrônico também pode ser feito de forma híbrida, podendo uma das partes assinar fisicamente e a outra parte pode assinar digitalmente.