Inovação em mídia multiplataforma: a missão doGrupo Ric para o novo comercial em Curitiba

Com cases na Band e RedeTV, Henrique Kirilauskas assume a diretoria executiva para reforçar estratégia crossmedia na capital paranaense

Henrique Kirilauskas é o novo diretor executivo para a praça de Curitiba e Ponta Grossa do Grupo Ric, e assume com a missão de desenvolver projetos inovadores alinhados à estratégia corporativa de mídia multiplataforma. O executivo já atuava como consultor do grupo – que é o maior conglomerado de comunicação multimídia do Paraná, com 14 veículos entre rádios, TVs, revista e canais digitais. Agora o paulistano de 44 anos se integra ao time do diretor corporativo de Mercado e Soluções Integradas, Marcelo Requena, que inclui na equipe os diretores regionais de Londrina, Carla Hoffmann; Maringá, Fábio Góes; Oeste do estado, Pedro Luis Andrade; Nacional, o diretor executivo José Travagin; além de Gilson Bette, que assume agora o cargo de Diretor de Novos Negócios.

Com larga experiência em gestão e desenvolvimento de projetos digitais, construída desde 1996 em rádio e TV, Henrique Kirilauskas coleciona vários cases de sucesso. Entre eles, a direção comercial digital da BandTV, período em que alcançou cases consagrados com programas como o reality de gastronomia Masterchef, em 2018 e 2019, além de lançar e viabilizar comercialmente sucessos como o Me Poupe!, da jornalista Nathalia Arcuri, um reality de finanças pessoais que nasceu nas redes sociais e migrou para a TV aberta.

“Na RedeTV montei toda a estratégia digital comercial da emissora, desde a tabela de preços, desenvolvendo uma métrica específica de valoração digital, até o desenvolvimento de vários projetos de reality show. Meu DNA é esse: trazer resultados, com olhar de gestor e inovação. No Grupo Ric, em Curitiba, meu desafio é entregar conteúdo multiplataforma, em projetos que sejam inovadores e tenham a força da gestão”, diz o novo diretor do grupo paranaense.

Toda essa expertise será empregada para atender melhor às necessidades de comunicação e publicidade do mercado da Região Metropolitana de Curitiba e região dos Campos Gerais. Para esse desafio, Henrique conta também com a nova gerente crossmedia Vivian Seans, que traz bagagem comercial também em grupo de comunicação, vinda do jornal Gazeta do Povo.

“Esses movimentos visam à construção de uma estrutura organizacional cada vez mais orientada por uma gestão de resultados, pautada por transparência, objetividade e engajamento. A evolução nas estratégias comerciais atende a uma necessidade do mercado e, acima de tudo, presta atendimento ainda mais customizado para os nossos clientes”, explica o diretor corporativo Marcelo Requena, que lidera toda a área comercial do Grupo Ric, no Paraná.

O desafio da diretoria é reforçar o planejamento multicanal dedicado a aumentar a proximidade entre a audiência e as marcas dos clientes. Em 2022, um dos grandes projetos do Grupo Ric foi a mudança da própria marca para refletir o seu propósito de ser cada vez mais crossmedia. Junto com a nova marca, o Grupo Ric lançou também no ano passado, ao completar 35 anos, as novas unidades de negócio RIC Lab, TOPVIEW 4.0 (The Club) e JOY Eventos, que tem à frente na gestão agora o diretor comercial de novos negócios, Gilson Bette. Como parte da reestruturação comercial, Bette mantém a gestão da carteira de clientes de organizações públicas e de economia mista.

“Estou no Grupo Ric há 13 anos, e sempre com foco em atender o cliente para que ele gere cada vez mais resultado. E é nessa visão que sigo para os novos desafios. Estou convencido de que novas unidades de negócios trarão um novo olhar sobre comunicação para as organizações, tanto públicas quanto privadas”, comenta Bette.