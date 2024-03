Inovação em dermatologia: Brusque recebe tecnologia eslovena de R$1 milhão

A Clínica Nadine Vandresen introduz o revolucionário Fotona Spectro, prometendo um marco em tratamentos de pele para o Vale do Itajaí

Brusque, uma cidade conhecida por seu espírito inovador e por buscar sempre o melhor em tecnologia e saúde, dá mais um passo à frente no cuidado dermatológico. A Clínica Dermatológica Nadine Vandresen acaba de fazer um investimento significativo, na casa de R$1 milhão, para adquirir o Fotona Spectro, um laser de alta potência originário da Eslovênia. Este equipamento promete transformar o cenário dos tratamentos de pele na região do Vale do Itajaí, trazendo uma nova era de procedimentos não invasivos com resultados impressionantes.

O Fotona Spectro é um gigante entre os lasers disponíveis no mercado, conhecido por sua potência, precisão e versatilidade. Segundo a Dra. Nadine Vandresen, médica dermatologista à frente da clínica, “o desejo de adquirir o Fotona sempre esteve presente. Sua capacidade de tratar todas as camadas da pele de forma eficiente e sem invasão nos permite abranger um leque ainda maior de tratamentos, atendendo às diversas necessidades dos nossos pacientes com excelência.”

Um dos grandes diferenciais do Fotona Spectro é a sua adaptabilidade a todos os tipos de pele e sua operacionalidade segura em qualquer época do ano, inclusive no verão, período em que alguns tratamentos dermatológicos são tradicionalmente desaconselhados. Isso abre um novo horizonte para tratamentos estéticos e de saúde da pele, disponibilizando protocolos avançados como o Fotona 4D para rejuvenescimento, Smooth Eyes para a região dos olhos, Vector Lifting para elevação de supercílios, entre outros.

Além de oferecer tratamentos de ponta para questões estéticas, o Fotona Spectro se destaca por sua abordagem terapêutica, como no tratamento de crescimento capilar e alopecias, marcando um avanço significativo na qualidade de vida dos pacientes. A combinação de lasers ND:YAG e Erbium:YAG permite não apenas o tratamento das camadas mais profundas da pele mas também a remoção de imperfeições superficiais, promovendo a saúde e beleza da pele de dentro para fora.

Para celebrar essa novidade e aproximar ainda mais a tecnologia da comunidade, a Clínica Nadine Vandresen organiza a Semana da Mulher, entre os dias 5 e 8 de março, oferecendo experiências com o Fotona Spectro e condições especiais em diversos protocolos. “Nossa missão é trazer o que há de melhor e mais eficaz para nossas pacientes, sempre com o cuidado e a excelência que são a marca da nossa clínica,” finaliza Dra. Vandresen, reforçando o compromisso da clínica com a saúde e bem-estar de seus pacientes.