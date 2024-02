Inovação brasileira em destaque: CEO da Cimed divide palco com líderes globais na Harvard&MIT

João Adibe Marques compartilha a trajetória de sucesso da Cimed e inspira milhares na renomada conferência estudantil

A 10ª edição do Brazil Conference at Harvard&MIT, que acontecerá nos próximos dias 6 e 7 de abril, promete ser um marco no diálogo sobre o desenvolvimento do Brasil. Dentre os ilustres palestrantes, João Adibe Marques, presidente da Cimed, terceira maior farmacêutica do Brasil, se destaca ao levar a história de sucesso da empresa e sua própria jornada de empreendedorismo ao público internacional.

A conferência, uma iniciativa anual organizada pela comunidade de estudantes brasileiros de Harvard e MIT, tem como tema deste ano “O Encontro dos Vários Brasis”. O evento busca promover a desconstrução de ideias para possibilitar a reconstrução de um país mais unido e inovador. Marques, ao lado de personalidades como Vera Lúcia Araújo, Sonia Guimarães, e artistas renomados como Ivete Sangalo e Seu Jorge, compartilhará sua visão sobre como a inovação e o empreendedorismo podem ser motores para o desenvolvimento nacional.

Sob a gestão de Marques, a Cimed viu um crescimento exponencial, baseado na premissa de construir um Brasil para os brasileiros. “Contar a história da Cimed em um dos maiores palcos acadêmicos do mundo não apenas reafirma nosso sucesso, mas também reforça nosso compromisso em inspirar e contribuir para a formação de futuras lideranças que farão a diferença no nosso país”, afirma Marques.

Além de destacar cases de sucesso empresarial, a Brazil Conference at Harvard&MIT se dedica a gerar soluções para desafios sociais, promovendo debates construtivos entre jovens líderes. A edição deste ano incluirá programas de impacto social em áreas variadas, desde o terceiro setor até a inteligência artificial, evidenciando o compromisso com a inovação social.

A conferência não apenas coloca em pauta a trajetória de empresas de sucesso como a Cimed, mas também integra jovens empreendedores brasileiros, que terão a oportunidade de apresentar suas iniciativas de mudança social e inovação. Os ingressos para o evento, que também será transmitido online, estão disponíveis através do site oficial, prometendo ampliar o alcance e impacto desta troca de conhecimentos e experiências.

A participação de João Adibe Marques na Brazil Conference é um testemunho da relevância do empreendedorismo brasileiro no cenário global, reforçando o papel do Brasil como um país de inovação, cultura rica e potencial ilimitado para o desenvolvimento sustentável.

Para obter mais informações e garantir os ingressos, acesse: aqui