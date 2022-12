Iniciativa inédita da Claro transmite jogo do Brasil de forma acessível para pessoas com deficiência

Ação aconteceu no Teatro Claro, em São Paulo, e contou com transmissão em qualidade 4k e recursos de audiodescrição, legenda e Libras

Pela primeira vez em eventos da Copa do Mundo, com o intuito de promover a inclusão de pessoas com deficiência, a Claro realizou na última segunda-feira (5), no Teatro Claro, a transmissão da partida entre Brasil e Coreia do Sul. A partida foi exibida com recursos de audiodescrição, Libras e legendas de forma fácil e prática, garantindo uma experiência imersiva e completamente acessível aos torcedores presentes.

O evento contou com a presença de mais de 290 pessoas, entre elas clientes e colaboradores da Claro com e sem deficiência e membros de instituições parceiras. Para assistir a partida com os recursos de acessibilidade foi preciso apenas apontar o celular para o QRCode o telão e acessar o link da transmissão pelo BePlay.

Para Wagner Pereira da Silva, que é cego e acompanhou o evento, o maior significado da transmissão da Copa com acessibilidade foi a preocupação com a diversidade e inclusão entre os presentes.

“Me senti representado e respeitado pela empresa, que entendeu que os clientes e colaboradores com deficiência são tão consumidores quanto qualquer pessoa que gosta e quer ter acesso aos mesmos serviços oferecidos. Acessibilidade é ter liberdade e acesso à informação e ao conhecimento”, afirma Wagner.

Danielle Nogueira de Moraes, que possui deficiência auditiva e estava presente no auditório, reitera que a acessibilidade é fundamental não somente em atividades de lazer, mas em todos os ambientes.

“A inclusão facilita a vida de todas as pessoas com deficiência. Foi uma oportunidade incrível, surreal e fiquei muito feliz com a experiência; me sinto mais incluída dentro do universo ouvinte, e estar por dentro de todas as informações, me sinto mais respeitada”, pontua Danielle.

Acessibilidade disponível para todos os clientes da Claro tv+

A iniciativa da Claro vai além do evento e permite também que qualquer cliente possa acompanhar os jogos do Brasil e a final da Copa do Mundo com tradução acessível feita utilizando a tecnologia desenvolvida pela empresa BePlay na tela do celular ou computador, por meio do canal 533 da grade de programação da Claro tv+ e no canal SporTV.

Com a plataforma Claro tv+, que soma TV e streaming e pode estar aliado ao seu plano móvel e de banda larga, também é possível acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2022 em todas as telas, seja pelo app, pela box ou pelo decodificador da TV por assinatura.