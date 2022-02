Ingrid Silva é selecionada para estudar em Harvard

Bailarina e ativista se prepara para integrar programa de negócios para atletas profissionais

A ativista e bailarina Ingrid Silva agora faz parte do seleto grupo de aprovados para o programa “Crossover Into Business” da universidade de Harvard Business School, programa semestral no qual atletas profissionais desenvolvem sua visão de negócios em parceria com mentores de estudantes de MBA. O curso tem como objetivo preparar esses esportistas para a atuação em negócios durante e após suas carreiras.

Atletas nacionais como Mônica Hickmann Alves (futebol), Tony Azevedo (pólo aquático) e Vitor Belford (UFC) já participaram de outras edições do curso. Segunda mulher brasileira a participar, Ingrid também chega com a marca de ser a única bailarina negra nesta lista.

“É um sonho estudar em Harvard. Este é um curso muito concorrido e é uma honra ter sido aprovada. Estou muito animada e pretendo usar os aprendizados para aprimorar meus projetos pessoas: o EmpowHer NY e o Black’s In Ballet”. Em 2021, Ingrid palestrou na 14ª Conferência de Empoderamento e Desenvolvimento de Mulheres Latino-Americanas na Harvard Lead Conference.

O “Crossover Into Business” foi lançado em 2017 em uma parceria com a National Basketball Association (NBA) e envolveu dez jogadores ativos da NBA, bem como vinte alunos do MBA do segundo ano e um coordenador estudantil. Desde então, são realizadas duas edições por ano que contaram com cerca de vinte atletas — de ligas esportivas como a MLS, a NBA, a NFL, a NWSL e a WNBA, do UFC, e do mundo do balé — e cerca de cinquenta alunos de MBA e dois coordenadores estudantis que se voluntariaram a cada semestre.