Ingressos para Revisiting Creedence em Uberlândia já estão disponíveis!

A venda de ingressos para o show Revisiting Creedence em Uberlândia foi liberada último. A banda se apresentará em novembro pela primeira e única vez na cidade. Os ingressos estão disponíveis no site www.blueticket.com.br e os valores podem sofrer alteração de acordo com a mudança de lote.

Ex-membros do Creedence Clearwater Revival

Em Uberlândia, estarão Dan McGuinness e Kurt Griffey, que viajaram pelo mundo durante dez anos se apresentando com integrantes originais do Creedence Clearwater Revival – e membros do Rock & Roll Hall of Fame – no Creedence Clearwater Revisited. Agora eles continuam a celebrar o legado musical do CCR ao vivo com o show Revisiting Creedence.

Ex-membros do Creedence Clearwater Revival se apresentam em novembro

No Creedence Clearwater Revisited, Dan e Kurt dividiram o palco por uma década com a realeza do rock – a lendária seção rítmica do Creedence Clearwater Revival e os membros fundadores Stu Cook e Doug “Cosmo” Clifford – atuando, respectivamente, como vocalista e guitarrista. Desde que Dan e Kurt subiram ao palco juntos pela primeira vez no Creedence Clearwater Revisited, em 2011, eles se apresentaram com Cosmo e Stu em quase 1.000 shows ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, Canadá, América do Sul, México e Nova Zelândia – eles arrasaram no icônico repertório do Creedence Clearwater Revival – uma das bandas mais populares de todos os tempos da América e do mundo.

A experiência de Kurt e Dan no Creedence Clearwater Revisited é a chave para a incrível performance no show Revisiting Creedence, que resgata os clássicos do CCR, como “Green River”, “Bad Moon Rising”, “Down on The Corner”, “Born on The Bayou”, “Fortunate Son”, “Proud Mary” e muitos mais. Kurt passeia pelo palco em “I Heard It Through the Grapevine” e “Susie Q”. O show é uma explosão absoluta para o público e os fãs que conhecem cada verso das músicas.

Na bateria, Ron Wikso, escolhido a dedo por Cosmo para substituí-lo no Creedence Clearwater Revisited, onde tocou por dois anos. No baixo do Revisiting Creedence está Mat Scarpelli, um renomado multi-instrumentista e vocalista que excursionou com a banda durante três anos pela América e Cidade do México.

A música do CCR é atemporal e se mantém universalmente popular. A CCR foi recentemente reconhecida entre as 10 bandas de rock com mais execuções no YouTube no ano de 2022, logo após os Rolling Stones e uma posição à frente do Pink Floyd. Revisiting Creedence é a única banda no mundo com a herança, experiência e credibilidade para homenagear e celebrar o incrível repertório do Creedence Clearwater Revival.

INGRESSOS

MESA GOLD – Mesas fechadas para grupos de 6 pessoas e mesas com assentos individuais – A partir de R$ 529.

MESA SILVER – Mesas fechadas para grupos de 6 pessoas e mesas com assentos individuais – A partir de R$ 437.

Todos os setores com mesas que possuem lugares avulsos, a venda do assento será individual, e as cadeiras serão ocupadas por ordem de chegada, podendo ocupar qualquer lugar livre da mesa adquirida. Ressaltamos que a numeração do assento no mapa é meramente ilustrativa, e não terá distinção de numeração no dia.

ÁREA VIP (PISTA BAIXA) – Setor coletivo e em pé – A partir de R$ 172,50.

CAMAROTE PREMIUM (MEZANINO SUPERIOR) – Setor coletivo e em pé – A partir de R$ 207.

Os valores podem sofrer alteração de acordo com a mudança de lote.