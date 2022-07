Influências do mar e da cozinha oriental em novo cardápio do Mezanino: gastrobar da Torre de TV

Novidades autorais e clássicos reinventados compõem os pratos da casa

O Mezanino: gastrobar da Torre de TV, que ocupa o rooftop da torre, aposta em novas proteínas com acompanhamentos sofisticados, receitas autorais de risoto e ceviche. Os frequentadores da casa já podem degustar as opções do novo cardápio, cheias de sabor e técnica.

Mezanino: Gastrobar com novo cardápio

As novidades foram desenvolvidas pelos chefs Marcos Nery e Matheus Brito, que comandam a cozinha do Mezanino e trazem para os clientes os novos preparos com toques da Itália e do Peru, além de referências ao mar e à cozinha oriental.

Entradas

Para abrir o paladar em grande estilo, uma das novas entradas que chega à casa é o Charuto de queijo brie em massa de cerveja preta (R$ 53), com calda de goiabada e morangos marinados. Para os amantes da cozinha peruana, vale escolher o Ceviche Mezanino (R$ 45), preparado com peixe branco, crispy de cebola, leite de castanha-do-pará e creme de pimenta ají aquecido.

Charuto de queijo brie em massa de cerveja preta (Foto: Noelle Marques)

Opções já famosas entre o público da casa, como o Tartar de Beterraba (R$ 29), o Carpaccio da Casa (R$ 62), o Flat Bread de Copa Lombo (R$ 65) e a Charcutaria (R$ 100), continuam no cardápio atual.

Principais

Partindo para as novidades de pratos principais, vale destacar o Carré de Cordeiro Francês (R$ 149), que acompanha aligot de mandioquinha, farofa de panko e ervas, salsa de cogumelos com tartufo nero e redução de balsâmico, e o Filé Rossini (R$ 119), um medalhão de filé ao molho Rotti, foie gras do Cerrado, purê de alho negro trufado, farofa de amêndoas, pesto de rúcula e gelatina de conhaque. Já o Cupim (R$ 79) acompanha pirão de queijo com farofa de baru e vinagrete de banana com cebola roxa. A Costelinha Suína (R$ 79) leva polenta trufada com pesto de rúcula, ketchup de goiaba, farofa de castanha-do-pará e caju.

Linguine Cerrado & Mar (Foto: Noelle Marques)

Trazendo um toque do litoral para o Planalto Central, o Linguine Cerrado & Mar (R$ 83) é um mix de lascas de costela suína, mexilhões, crocante de castanha de Baru e limão-siciliano grelhado, finalizado com mantecato. Quem curte um bom risoto vai se apaixonar pelo Risoto de Camarão (R$ 98) servido com ceviche de caju e “carne” de coco-verde. Carregando referências orientais, o Medalhão de Camarão (R$ 98) acompanha arroz gohan com temperos asiáticos, tripa crispy, aioli, dashi de cogumelos e pó de alga nori.

Doces novidades

Entre as novas delícias que compõem a seção de sobremesas está o Pain Perdu de Capuccino (R$ 35): um pão brioche recheado com doce de leite, caramelizado em açúcar e canela na manteiga de garrafa. Por ser finalizada na mesa, com capuccino e rum Bacardi 8, esta é uma ótima opção para quem não perde a oportunidade de surpreender os seguidores mostrando os melhores points gastronômicos da cidade nas redes sociais. Trazendo um toque abrasileirado, a Torta de Castanha de Caju (R$ 35) leva creme de nata, goiabada e gelato de leite com fabricação própria.

Carré de Cordeiro Francês (Foto: Noelle Marques)

Menu executivo

Com o menu de almoço executivo da casa, o combo de entrada e prato principal sai por R$ 67. Com mais R$ 15, é possível adicionar uma sobremesa. Entre as entradas, as opções são a Salada Mezanino (mix de folhas com tomate-cereja, castanha-do-Pará, maçã-verde, molho de iogurte com queijo e queijo árabe chancliche), o Tartar de Beterraba (beterraba picada, parmesão, guacamole e mini milho) e o Mini Carpaccio de Lagarto (com dijonnaise, lascas de parmesão, mini rúcula, honey lemon dressing e os crackers de alcaparras).

As novidades também chegaram ao menu de almoço executivo da casa, a exemplo do Galeto Desossado com purê de mandioquinha e pesto de rúcula, farofa de coco-verde, emulsão de leite de tigre e raspas de limão taiti. Para quem adota a dieta vegetariana, a pedida é o Risoto de Cogumelos e Aspargos, servido com tomate confit, alho-poró crispy, raspas de limão-siciliano e furikake. O famoso Picadinho de Filet (filet ao molho rotti, arroz com cebola brown, banana brûlée, farofa croc e ovo mezanino) continua entre as opções do menu.

Risoto de Camarão (Foto: Noelle Marques)

Duas sobremesas do menu à la carte estão entre as opções que podem ser pedidas no almoço executivo: a Torta de Chocolate da Casa (com massa feita no Mezanino, calda quente de brigadeiro, sorvete de leite e biscuit de castanhas) e o Pudim em Três Texturas (com pudim, cremoso de pudim, espuma de pudim e crumble de amêndoas).

Sobre o Mezanino

Inaugurado em novembro de 2021, o Mezanino reúne o melhor da alta gastronomia e da noite no prestigiado rooftop da Torre de TV. O cardápio, assinado pelos chefs Marcos Nery e Matheus Brito, incorpora elementos da gastronomia contemporânea, peruana, francesa e brasileira, além de ingredientes que homenageiam as regiões Norte e Nordeste do país.

Para consultar a disponibilidade de mesas ou fazer uma reserva, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número (61) 99167-7812.