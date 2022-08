Influenciadores digitais se reúnem para uma live em homenagem ao Dia dos Pais no TikTok

Em seu perfil oficial no aplicativo a Johnson’s junta a turma com ação focada na paternidade real “Quando virei pai”

Ação em homenagem ao Dia dos Pais da Johnson’s será realizada às 21h desta sexta-feira, 11 de agosto, e promove uma celebração ao novo posicionamento da marca. A transmissão será um bate-papo no perfil oficial no TikTok (@jbabyjr) com a participação dos pais influenciadores Christian Figueiredo (@figchris), Filipe Maia (@filipe), Jonatan Lima (@eubetinabebe), Thiago e Paulo da Família Pessoa Tardivo (@familiapessoatardivo) sobre paternidade real.

Christian Figueiredo com as filhas Jonatan e a filha Betina

O papo destaca o momento da virada de chave dos convidados quando se tornaram pais, os desafios e prazeres do dia a dia com crianças, a paternidade afetiva e a importância da rede de apoio na criação e educação.

Jonatan Lima (@eubetinabebe) Filipe Maia (@filipe) Christian Figueiredo (@figchris)

Durante a live, haverá a celebração do novo posicionamento da marca, que destaca sua contribuição no cuidado infantil por meio dos diferenciais, da tradição, expertise e segurança das formulações. Com 125 anos presente na jornada de pais, mães e cuidadores.