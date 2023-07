Influenciadores comemoram inauguração de nova loja da John John em Belo Horizonte

Inspirado na arquitetura tecnológica dos grandes centros, o espaço que fica no BH Shopping reuniu muitos influencers em sua reinauguração.

Na última quinta-feira, 13, a John John, marca brasileira referência em jeans e lifestyle, inaugurou sua nova loja no BH Shopping em evento com influenciadores. Alexandra Freitas, João Rodrigues, Mariah Martins e mais influenciadores estiveram presentes para comemorar a inauguração do novo espaço.

O espaço reinaugurado recebe o novo layout da marca, com toques industriais e detalhes futuristas na arquitetura. A loja segue uma decoração mais clean, ampla e moderna com inspiração na arquitetura tecnológica dos grandes centros.