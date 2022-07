Influenciadora Monique Elias dá novos passos na carreira: “Não desisto de mim”

Além de manter suas atividades atuais, a empreendedora quer focar no universo da beleza

Mãe de quatro filhos, formada em direito, empreendedora e influenciadora, Monique Elias busca novos desafios na vida profissional. Aos 41 anos, a comunicadora pretende investir no segmento de beleza e se diz preparada para tudo que este novo caminho lhe aguarda.

“Estou investindo em conhecimento para investir em alguma área da beleza, estou contando com a ajuda do meu ex, devido a expertise dele, e tô indo com calma. E venho estudando, fazendo fono, e produzindo bastante conteúdo na internet”, revela Monique.

Ela continua: “E hoje o foco é em além de manter as coisas que já tenho, pois mantenho ainda meu escritório, que é um negócio para mim, pois eu não advogo, mas sou a sócia majoritária e a loja onde ele se mantém, na verdade as lojas, são minhas, eu estou estudando para hoje investir em alguma área relacionada a beleza, pois eu aprendi bastante convivendo no meu último casamento com esse universo e é algo que me agrada bastante, trabalhar com beleza é transformador”.

Monique se tornou cada vez mais ativa em suas redes sociais ao longo dos anos, compartilhando suas experiências e conhecimento com um público de quase 1 milhão de pessoas no seu Instagram. “Eu amo muito essa parte da comunicação, é amor, eu adoro estar com pessoas, falando com elas. Eu acho a melhor forma de aprender. Amo trocar ideias e compartilhar conhecimentos”.

Porém, a internet nem sempre costuma ser um espaço agradável. A influencer revela que já sofreu muito com haters no passado por conta de uma exposição exagerada da sua vida. Hoje em dia, Monique Elias quer distância de polêmicas e comenta que seus posts têm o intuito de entreter e ajudar seus seguidores.

“Já recebi muitos comentários negativos vindo de haters. Ainda recebo alguns, mas em menor quantidade. Eu nunca entendo porque tantos haters. Mas, quando eu leio as transformações que vejo acontecer na vida das pessoas por conta de algo que eu disse ou fiz, e quando elas me escrevem textos enormes de gratidão, eu fico muito realizada e vejo que até os haters valem a pena nesse momento. Tudo na vida tem o ônus e o bônus né?”, comenta a influencer.

E finaliza: “O amor que tenho por me comunicar, por querer estar com as pessoas, entreter, rir, buscar conhecimentos, acrescentar e compartilhar, é enorme. Eu amo essa troca. Isso me traz movimento, e movimento é vida. Logo, pra mim isso é viver”.