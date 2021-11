Influenciadora Harmony Lannes fala sobre experiência de ser fotografada por Trumpas, o fotógrafo dos famosos

A modelo e influencer já acumula mais de 50 mil seguidores em seu Instagram

Harmony Lannes de 32 anos, modelo e influencer foi a São Paulo ser clicada por Trumpas e conta um pouco da experiência:

‘’Sempre gostei de fotografar e procuro olhares diferentes com diferentes fotógrafos. E nessa nova fase que eu estou vivendo, com novas oportunidades, eu não podia deixar de escolher um dos melhores profissionais do ramo para me fotografar e fazer parte desse momento comigo, que é o Trumpas. No começo eu estava um pouco tímida, mas ele me deixou super à vontade’’.

O fotógrafo Roberto Trumpauskas (conhecido como Trumpas) surpreende por seu trabalho com estrelas nacionais e tem conquistado cada vez mais, as grandes celebridades, inclusive pessoas famosas internacionalmente.

Trumpas, o queridinho das beldades já clicou Anitta, Ludmilla, Ivete, Sabrina Sato, Luisa Sonza, entre muitas outras celebridades.

‘’Foi um ensaio bem descontraído e o resultado foi melhor do que eu imaginei. Quando recebi as fotos prontas fiquei encantada, porque às vezes os detalhes da nossa beleza passam despercebidos no dia a dia, às vezes não acordamos de bem com o espelho, e fazer um ensaio fotográfico devolve e eleva toda nossa autoestima. Toda mulher tem o poder de uma beleza inexplorada e o Trumpas soube captar minha essência em cada clique’’, finaliza a influencer.