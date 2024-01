Influenciadora Gaby Lucianno usa sua história de vida para ajudar outras mulheres através de mentorias

Para alcançar mais mulheres, Gaby está desenvolvendo um projeto de aulas coletivas para 2024

A modelo e influenciadora Gaby Lucianno, foi vítima da síndrome de Burnout, distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A influenciadora viu durante esse período a sua autoestima evaporar e demorou meses para conseguir sair desse estado. Após o tratamento, ela conseguiu resgatar a sua autoestima e resolveu fazer do seu propósito de vida, ajudar outras mulheres que enfrentam esse mesmo problema.

A estratégia da influenciadora e mentora de autoestima foi criar um curso online de mentoria para mulheres, que consiste em sessões individuais, nas quais cada vez abordam o tema que o indivíduo traz, conforme sua própria necessidade, e então, trabalha-se em cima daquele tópico, mas sempre buscando a raiz do problema.

O projeto inicialmente visava atender individualmente mulheres, mas a proposta para 2024 é que possa abrir aulas coletivas. “Sou muito feliz e grata por esse projeto estar alçando voos mais altos. Tenho algumas mentoradas individuais, mas para alcançar mais mulheres, estou criando um projeto de aulas coletivas, devido a minha agenda com outros projetos não consigo realizar mais aulas individuais do que as programadas, e uma mentoria em grupo seria uma ótima experiência para integrar essas mulheres”, contou a influenciadora que atualmente mora em Dubai.

O projeto surgiu quando Gaby percebeu que não era a única mulher a estar passando pelo mesmo problema. “Quando entendi que havia mais mulheres passando por algo que eu já havia vivenciado, com as mesmas dores. Então, compreendi que era meu dever compartilhar a minha experiência de vida, a fim de mostrar que é possível dar a volta por cima”, contou a mentora.

Nas redes sociais, Gaby costuma falar sobre esse assunto de maneira mais aberta para as suas seguidoras, e costuma compartilhar conselhos e também conversar com mulheres que enviam histórias pedindo conselhos.

“Todos, sem exceção, têm as ferramentas dentro de si mesmos. Somos únicos e mesmo o que possamos acreditar ser algo ruim, é o que nos faz diferentes e só precisamos olhar com atenção, ressignificar certas dores, para ver que somos perfeitos exatamente da maneira como somos, e essa é a chave”, finaliza a influenciadora que acumula mais de 450mil seguidores no Instagram.