Influenciadora e empresária Isis Lyon é musa de bateria da Unidos de Vila Maria

A bela é natural de São Paulo, formada em enfermagem e atualmente, estuda medicina

A influenciadora, empresária e CEO da ONG GR Togheter, Ísis Lyon, aceitou o convite para ser musa da bateria da escola de samba de São Paulo, Unidos de Vila Maria, que terá como enredo “O mundo precisa de cada um de nós. A Vila é porta-voz”.

“Eu amo carnaval, festa e estou super ansiosa para o desfile na Vila Maria, uma escola que me acolheu e me encheu de amor. Já comecei a minha preparação, treino todos os dias, estou bastante focada na dieta para fazer bonito, porque o samba no pé, eu já tenho”, diz Isis, que vai fazer a sua estreia na avenida.

