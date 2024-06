Influenciadora desabafa sobre preconceito por morar no Norte: “acham que moramos em ocas”

Layse Cohen, influenciadora digital nascida no Rio de Janeiro, compartilhou os desafios e preconceitos que enfrentou ao se mudar para o interior do Amazonas e, posteriormente, para Belém, no Pará. Em sua trajetória, ela transformou obstáculos em oportunidades, alcançando mais de dois milhões de seguidores no Instagram.

Layse começou sua carreira em Brasília, mas precisou se mudar para Tefé, no interior do Amazonas, para acompanhar o marido. “Fazer do limão uma limonada” foi a frase que guiou Layse durante esse período. “Achava que, morando fora do eixo, não haveria interesse das marcas. Mas foi o contrário. A pandemia aumentou o foco no digital, e comecei a mostrar curiosidades do Amazonas, atraindo muita gente,” conta.

No entanto, a influenciadora também enfrentou preconceito. “Quando morava no Amazonas, as pessoas achavam que vivíamos em ocas, que era só mata e floresta. Era uma cidade pequena, com 73 mil habitantes, sem estradas, mas tinha tudo para viver. O problema era a logística para o trabalho com a internet,” relata Layse. Apesar das dificuldades com a conexão e a entrega de produtos, Layse viu seu perfil crescer durante a pandemia.

Atualmente, vivendo em Belém, Layse ainda enfrenta preconceito por morar na região Norte. “As marcas muitas vezes fecham as portas para quem está fora do Sudeste. Felizmente, não sofro tanto com isso, pois a maioria dos meus seguidores é de São Paulo e Rio de Janeiro,” explica. Layse também destaca a dificuldade de adaptação dos filhos, Daniel e Estella, de 8 anos, nas mudanças. “Demorou, mas agora já estão gostando bastante.”

Layse finaliza com dicas para influenciadores que moram fora do eixo Rio-São Paulo: “Devemos falar para um público geral, não apenas local, para atrair mais pessoas. Invista no seu nicho e seja criativa para atrair um público amplo.”

Com 37 anos e cinco anos de experiência no meio digital, Layse Cohen continua a inspirar muitos com sua capacidade de adaptação e resiliência frente aos desafios regionais e preconceitos.