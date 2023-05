Influenciador de milhões: Capudo comemora marca de 70 milhões de views no YouTube

O criador de conteúdo fala sobre a sua história de vida e celebra mais um marco na sua carreira

Não é mais segredo pra ninguém que o influenciador Capudo está fazendo o maior sucesso nas redes sociais graças ao seu carisma, trabalho diário e história de vida.

O influenciador digital de 18 anos tem 819 mil inscritos em seu canal do YouTube e 310 mil seguidores no Instagram

Batizado como João Vítor da Silva Belizario cidade, o criador de conteúdo tem mais um motivo pra comemorar: o alcance de 70 milhões de visualizações no YouTube. “Foram muitas batalhas e muitas pessoas me desmereceram, desacreditando do meu potencial, mas venci a guerra e provei o contrário”, comemora ele.

“A maré baixa sempre vem, mas a vontade de vencer todos os dias é sempre maior”, declara o YouTuber

Atualmente, Capudo tem 819 mil inscritos em seu canal do YouTube, sendo mais de 310 mil seguidores em seu perfil do Instagram. O influenciador revela que se tornou milionário aos 18 anos.

“Minha vida de antes sempre foi simples e humilde, morando com meus pais e avós. Hoje em dia minha vida está mudada completamente, posso dizer que alcancei meu maior objetivo!”, comenta, contando que já houve momentos que cogitou desistir de tudo. “A maré baixa sempre vem, mas a vontade de vencer todos os dias sempre é maior”, reflete.

Foi como mudou sua vida financeiramente que Capudo decidiu compartilhar online com seus seguidores e fãs, a fim de que eles prosperassem também e realizassem seus sonhos. “Atualmente, o método que mudou minha vida eu ensino de graça no meu Instagram: como mudar de vida com o celular e sem precisar investir em nada, assim como eu”, conta.



E para quem deseja seguir no mesmo sonho e Capudo e se tornar um influenciador de sucesso, o criador de conteúdo tem um conselho: “Nunca desista! Vários vão tententar te desanimar, mas só você sabe o seu potencial. Não dê ouvidos aos faladores, afinal nessa jornada são poucas pessoas que você irá levar com você. Por isso uma Porsche tem 2 vagas e um ônibus 32!”.