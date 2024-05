Influenciador de Fortnite inicia projeto fitness com Léo Stronda

Toniket, influenciador da Hero Base, está embarcando em um projeto de emagrecimento inédito com o renomado fisiculturista Léo Stronda. Conhecido por sua popularidade no mundo dos jogos, Toniket, que possui mais de 2.8 milhões de seguidores em suas redes sociais, decidiu adotar um estilo de vida mais saudável e inspirar seus fãs a seguirem o mesmo caminho.

Influenciador da Hero Base adota nova rotina de exercícios e alimentação

A Hero Base, organização fundada pelo empresário João “Biggie” Victor e o criador de conteúdo João “Flakes Power” Sampaio, anunciou o início deste projeto audacioso que terá duração de três meses. Durante este período, Toniket será submetido a uma rotina intensa de exercícios físicos e uma mudança completa na alimentação, tudo sob a orientação de Léo Stronda.

Léo Stronda

Em suas redes sociais, Toniket expressou entusiasmo com o novo desafio: “Tenho o objetivo de ter hábitos mais saudáveis e vou aproveitar para compartilhar com todos a realização desse processo. Estou animado em trabalhar com o Léo e espero que nosso conteúdo possa impactar muitas pessoas que também estão em busca de mudar a sua rotina de alimentação e exercícios.”

O projeto teve início com Léo Stronda viajando até Joinville, cidade natal de Toniket, para estruturar os treinos e definir uma rotina completa de academia. Além do suporte contínuo de Stronda, Toniket contará com a ajuda de personal trainers e nutricionistas que acompanharão seu progresso ao longo da jornada.

“Toniket me surpreendeu demais, no nosso primeiro treino ele passou mal mas voltou para treinar até o fim e a evolução dele em menos de um mês de treino foi incrível. Ele está mostrando o quanto quer mudar de vida e mostrar isso pra toda sua base de fãs e seguidores. Com certeza isso vai influenciar outros a começarem a cuidar da saúde também. Esse é o maior intuito nesse crossover da maromba com os gamers, tirar o preconceito e fazer todo mundo gostar de jogar e também gostar de treinar,” afirmou Léo Stronda.

Além de sua cidade natal, Toniket também viajará para São Paulo e Rio de Janeiro, onde se encontrará com outros criadores de conteúdo e profissionais do mundo fitness, ampliando a interação e a troca de experiências durante o processo.

Os vídeos dessa transformação serão publicados nos canais da Hero Base e de Léo Stronda, prometendo manter os seguidores de Toniket atualizados e inspirados a cada etapa da sua evolução. Para acompanhar o projeto de perto, os interessados podem seguir a Hero Base no Instagram, X (antigo Twitter) e YouTube.

Esta iniciativa não só busca transformar a vida de Toniket, mas também quebrar barreiras entre diferentes comunidades, mostrando que é possível combinar hobbies como jogos e fitness em uma rotina equilibrada e saudável.