Influencer trans Suellen Carey posa para campanha de biquíni na Inglaterra

A influenciadora e humorista, Suellen Carey (34) foi convidada para ser garota propaganda de uma marca de biquíni na Europa.

É a primeira campanha de biquíni fotografado pela influencer, os cliques foram feitos na belíssima praia de Brighton, na Inglaterra.

“Precisamos de representatividade, fotografar essa campanha acende uma luz no final do túnel para nós mulheres trans que somos marginalizadas pela sociedade. Que as marcas façam a inclusão e contratem cada vez mais mulheres transexuais”, diz a influenciadora.