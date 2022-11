Influencer Nelio Dgrazi provoca craque Neymar: “Ele tem os carros que tenho”

Bombando no Instagram, o influencer automotivo Nelio Dgrazi é conhecido não apenas por ostentar carros de luxo, mas também pela língua afiada.

Bombando no Instagram, o influencer automotivo Nelio Dgrazi é conhecido não apenas por ostentar carros de luxo, mas também pela língua afiada. E desta vez sobrou até para o jogador de futebol Neymar Jr.

“Nem ele tem os carros que tenho”, afirmou o influencer. “Com certeza não falta dinheiro para ele, mas bom gosto, como o meu, duvido que tenha”, complementou. Dgrazi estourou nas redes sociais pela coleção de carros de luxo. Entre os seus modelos favoritos, estão um Chevrolet Camaro vermelho e uma BMW conversível preta.



Contudo, o gosto do influencer não se resume a modelos esportivos. Dgrazi também costuma tunar carros de passeio, como o Uno Mille, e antigos, como Chevette e Opala, ambos da Chevrolet. “Customizar é um dos meus passatempos. Meu gosto por carros é bastante versátil. Aliás, até caminhão eu aprendi a dirigir porque queria sentir a experiência de guiar um veículo pesado”, explica.

De todo modo, o influencer insiste em provocar o craque da Seleção Brasileira e do PSG.

“De uma coisa tenho certeza: a coleção do Neymar não é tão interessante quanto a minha”, insinua. “Inclusive, ele deveria me seguir no Instagram para ver como cuidar bem de um carro”, acrescenta Dgrazi.