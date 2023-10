Influencer fã do Real Madrid surpreende ao terminar relacionamento por amor ao clube

Vanusa Freitas, a coelhinha da Playboy, revela sua paixão pelo Real Madrid

Vanusa, conhecida por sua trajetória icônica como modelo da Playboy e por seu canal no YouTube, pegou todos de surpresa ao revelar sua paixão ardente pelo clube espanhol, o Real Madrid. Em uma postagem nas redes sociais, ela prometeu algo extraordinário: vestir a camisa do Real Madrid durante 15 dias seguidos, caso o time conquiste a 15ª edição da Champions League.

A influencer deixa seus seguidores ansiosos com a promessa ousada

O que torna essa promessa ainda mais intrigante é o fato de que Vanusa terminou recentemente seu relacionamento amoroso ao descobrir que seu namorado era torcedor do Barcelona, o maior rival do Real Madrid. Ela não hesitou em encerrar a relação, afirmando que isso era uma afronta inaceitável.

O Real Madrid, com seu impressionante histórico de 14 títulos na Liga dos Campeões da UEFA, está mais uma vez em busca da glória máxima, e Vanusa está disposta a fazer uma homenagem única caso eles alcancem a vitória.

A promessa de Vanusa Freitas causou alvoroço entre os seguidores do Real Madrid, que mal podem esperar para ver se ela cumprirá sua palavra. Afinal, vencer a Champions League é o sonho de qualquer equipe europeia, e essa promessa inusitada de uma influencer da Playboy certamente deixará uma marca inesquecível no mundo do entretenimento e do esporte.