Influencer do DF morre após sofrer parada cardíaca em viagem a Gramado

Larissa Borges sofreu uma parada cardíaca no dia 20 de agosto, ficou internada por uma semana, mas não resistiu após sofrer segunda parada

A influenciadora digital Larissa Borges, de 33 anos, morreu nesta segunda-feira (28), após uma semana internada em estado grave na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A jovem morava em Brasília e fazia uma viagem à passeio quando passou mal. Segundo informações do site Diário da Manhã, Larissa teria se sentido extremamente agitada após beber drinks em uma casa noturna, passar mal e sofrer uma parada cardíaca no dia 20 de agosto.

Campanha pede ajuda financeira para transportar corpo e pagar sepultamento



Larissa ficou internada durante uma semana em estado crítico e morreu após uma segunda parada cardíaca. A morte da influenciadora foi divulgada pela família em seu perfil no Instagram. “Amigos e familiares. É com profunda tristeza que informamos o falecimento de nossa amada Larissa Borges. Larissa sofreu uma parada cardíaca no domingo, dia 20, em Gramado-RS e lutou bravamente em coma durante uma semana. Na madrugada desta segunda-feira, dia 28, Larissa enfrentou uma nova parada cardíaca e, infelizmente, não resistiu”, informa a publicação.

Larissa estava em Gramado à passeio



“A dor de perder alguém tão jovem, com apenas 33 anos, e tão amável é avassaladora. Nossos corações estão partidos, e a saudade que sentiremos é indescritível. Larissa deixou um legado de amor, alegria e determinação. Ela era conhecida por sua personalidade cativante, sempre trazendo sorrisos para aqueles ao seu redor. Sua presença iluminava qualquer ambiente e sua energia c

“Além de sua personalidade encantadora, Larissa também era uma pessoa dedicada e esforçada. Ela batalhou incansavelmente pela sua vida, enfrentando todos os obstáculos que uma mulher guerreira e determinada faz sem reclamar. Larissa, sua partida deixa um vazio em nossos corações. Que sua alma descanse em paz e que sua memória seja sempre lembrada com carinho e gratidão”, pontuou a família.



Uma segunda publicação feita no perfil de Larissa pede ajuda financeira para fazer o translado do corpo da influenciadora, de Gramado para Brasília e ainda arcar com o sepultamento. “Larissa estava em Gramado-RS quando sofreu uma parada cardíaca e lutou corajosamente por uma semana. Agora, é nosso desejo honrar sua memória e apoiar sua família na organização do translado de seu corpo de Gramado para Brasília, bem como nas despesas associadas a este momento tão doloroso”, diz a publicação feita no perfil de Larissa.