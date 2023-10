Influencer do bem: Graciele Lacerda destina arrecadações de bazar beneficente a instituições de caridade

Boa ação da influenciadora digital irá beneficiar Organizações Não Governamentais (ONGs)

A empresária e influenciadora Graciele Lacerda, que hoje é destaque nas redes sociais sendo acompanhada por mais de 3,5 milhões de pessoas, não apenas compartilha sua vida e experiências com seus seguidores, mas também demonstra um compromisso constante com a filantropia.

Graciele Lacerda compartilha em suas redes sociais o destino das doações arrecadadas em bazar beneficente

Graciele organizou um bazar beneficente com o intuito de ajudar três instituições de caridade, abrindo seu coração para um propósito nobre. O projeto já é uma tradição para ela, que faz questão de prestar contas a seus seguidores sobre o destino dos valores arrecadados.

“Espero que ajude muitas famílias”, declarou a influenciadora

Em um registro emocionante publicado em seu perfil no Instagram, Graciele revelou detalhes do bazar e, mais importante, as organizações que seriam beneficiadas. “Com o dinheiro do bazar já fizemos a entrega ao Hospital do Câncer de Goiânia, que estamos ajudando a construir e ainda vamos arrecadar mais. Também contribuímos com o projeto Carência Menstrual. E agora estamos entregando para a Missão Coração Aquecido”, destacou a influenciadora.

O vídeo é uma manifestação da transparência e da dedicação da influenciadora. Ela enfatiza que, ao comprar no bazar, seus seguidores não apenas adquirem itens especiais, mas também apoiam causas nobres. “Vocês vão estar ajudando instituições e eu preciso mostrar para vocês para onde está indo o dinheiro, esse é o intuito”, ressaltou.

Ao realizar a entrega das doações, Graciele expressou seu desejo de que esses recursos possam ajudar inúmeras pessoas que necessitem. “Espero que ajude muitas famílias, e, se Deus quiser, vamos continuar arrecadando mais porque o bazar não vai parar”, enfatizou a empresária.