Influencer Denise Rocha surpreende ao aceitar pedido inusitado de fã submisso

Admirador propõe dinâmica de submissão total, incluindo coleira personalizada e servidão doméstica

No mundo sempre dinâmico das redes sociais, a influencer Denise Rocha surpreendeu seus seguidores ao aceitar uma proposta singular de um admirador. O fã, que revelou ter um fetiche por pés, expressou o desejo de se tornar completamente submisso a Denise, abrangendo desde obediência irrestrita até a prática de servidão doméstica.

Inicialmente hesitante diante dessa oferta inusitada, Denise Rocha, que está cursando sexologia, decidiu explorar esse novo universo ao procurar um tutor em BDSM (bondage e disciplina, dominação e submissão, sadomasoquismo). A influencer compartilhou sua experiência: “Até receber essa mensagem, eu não estava muito familiarizada com o mundo da submissão. Por isso, fiz diversas perguntas para ele. Com o tempo, fomos conversando mais, e então resolvi aceitar a proposta.”

O admirador, comprometido não apenas com a obediência, mas também em presentear Denise regularmente, detalhando sua vida profissional e evidenciando equilíbrio financeiro e pessoal, trouxe uma dinâmica única ao relacionamento. Ao questionar sobre as formas de submissão, ele destacou: “Minhas práticas de submissão são variadas. Envolvem servidão doméstica, acompanhamento do casal no dia a dia e obediência a ambos.”

Denise Rocha, em busca de um entendimento mais profundo sobre o BDSM, compartilhou sua decisão de procurar um tutor especializado: “A experiência com o tutor tem sido muito enriquecedora para mim. Estou conseguindo compreender melhor esse universo e aplicar na prática tudo que aprendo.” Assim, a influencer quebra tabus e explora novas fronteiras em sua jornada de autoconhecimento.