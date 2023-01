Influencer Charlles Di se dedica ao ativismo ambiental e fala sobre como manter o foco nos objetivos sem perder o propósito de vida

Atuante em diversas áreas de negócios, também lembra da importância de se abrir para todas as oportunidades

Em sua carreira, o influenciador Charlles Di, que acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, ocupou cargos nas áreas Bancária e de Assessoria de Investimento por mais de 21 anos. E, para além do trabalho, como muitos, ele possui um propósito de vida.

“Eu sempre atuei no acompanhamento ativo nas soluções de investimentos, como também na gestão de equipes e planejamento patrimonial diversificado”, revela Charlles.

No caso do influenciador, este propósito está intrinsecamente ligado ao Ativismo Ambiental. “Me identifico na luta pela proteção do Meio Ambiente, das pessoas e dos animais que ali vivem”, afirma o Charlles.

Ao optar por viver em busca do propósito em plena harmonia, Charlles Di, totalmente conectado ao processo de conhecimento e do comportamento humano, sabe, e orienta, que todas as pessoas precisam seguir firmes na busca de seus objetivos e missão.

“A verdadeira grandeza de um homem reside na consciência de um propósito honesto na vida, com um frequente autoexame e firme obediência às regras que cada um propõe para si”, ressalta o influenciador.

Para Charlles, se libertar de crenças limitantes e expandir a consciência são peças fundamentais para seguir em constante desenvolvimento e evolução.

“Você só viverá bem quando deixar a ideia sobre quem deveria ser. É essencial focar em você, em quem realmente é. Somente quando aceitamos quem somos e tomamos decisões com base em nossos desejos é que nos aprimoramos mais”, aconselha.

E se ainda não conquistou o que almeja e, até mesmo, tem dificuldade em saber encontrar o seu objetivo, o influenciador adverte sobre como se deve seguir.

“Talvez você já tenha encontrado a sua posição no mundo, o seu propósito, a sua missão, ou aquilo que quer fazer de bom pelo resto da sua vida. Mas, se ainda estiver procurando, saiba que este lugar existe e está esperando por você. Não existe um prazo para você encontrá-lo, por isso, o único jeito é se abrir para todas as oportunidades e possibilidades que surgirem e não se permitir desistir”, finaliza Charlles Di.