Influencer Carlos Maynard lista cinco destinos no nordeste para passar a virada do ano

O influenciador digital falou um pouco sobre cada destino e ainda revelou algumas das atrações

Sem dúvidas, o réveillon é uma das festas mais esperadas do ano. Seja para passar com a família, amigos, com alguém especial e até mesmo sozinho, a ideia é que de branca seja só a roupa, ou seja, nada de passar em branco uma data tão grande e especial, que é a virada do ano. Algumas pessoas gostam de programar a celebração do réveillon com antecedência, mas devido à correria do final de ano, muitos deixam para decidir seus destinos de última hora.

O Réveillon dos Milagres conta com uma agenda extensa de festas

Pensando nisso, o influenciador Carlos Maynard, conhecido como Pokas, que só no Instagram tem mais de 80 mil seguidores e é famoso por suas viagens, separou cinco destinos incríveis para você passar o ano novo no nordeste. Fique tranquilo que ainda dá tempo!

Praia de Pipa

O réveillon “Let’s Pipa 2023” nada mais é do que seis dias de festa open bar e shows incríveis, em um lugar totalmente paradisíaco. O line-up conta com uma variedade musical impressionante. L7nnon, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Anitta, Thiaguinho são algumas das atrações.

O réveillon “Let’s Pipa 2023” conta com seis dias de festa open bar e shows incríveis

Aracaju

Vidam Aracaju 2023 é para aqueles que gostam de celebrar a vida em grande estilo. A festa começa às 21h do dia 31 de dezembro de 2022 e termina às 6h do dia 1 de janeiro de 2023, com serviços de gastronomia e uma decoração temática de tirar o fôlego. E atrações também não deixam a desejar, terá show do Wesley Safadão, Harmonia do Samba e Saulo Fernandes, com esse line-up ninguém vai ficar parrado.

O Vidam Aracaju 2023 tem serviços de gastronomia e uma decoração temática

Maceió

O Celebration Maceió conta com um line-up animadíssimo, com Thiaguinho, Alok, Xand Avião e Bell Marques. Sendo o maior réveillon all inclusive do país! Ideal para quem quer começar o ano com as energias renovadas.

O Celebration Maceió o maior réveillon all inclusive do Brasil

Recife

O réveillon Parador Recife tem open bar premium, shows de Mari Fernandes e Xand Avião, além de outros artistas. É um dos maiores eventos para virada de ano do país e vai contar com festa até o dia 1 de janeiro.

O réveillon Parador Recife um dos maiores eventos para virada de ano do país

Milagres

Do dia 27 a 31 de dezembro, o Réveillon dos Milagres conta com uma agenda extensa de festas, com grandes nomes nas atrações: Pedro Sampaio, Banda Eva e muitos outros! Excelente opção para quem quer comemorar o fim do deste ano e celebrar o início do próximo.