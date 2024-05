Infertilidade atinge mais de 8 milhões de homens e mulheres no Brasil

Uma em cada seis pessoas, 17,5% da população adulta global, sofre com problemas relacionados à infertilidade, segundo o mais recente relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, cerca de 8 milhões de pessoas não conseguem ter filhos mesmo depois de tentativas regulares, sem o uso de contraceptivos, por mais de 12 meses.

Dentro desse grande grupo, engana-se quem pensa que o problema está relacionado estritamente a uma condição feminina. Os dados mostram que a infertilidade atinge 40% dos homens e 40% das mulheres. Os 20% restantes estão ligados a fatores de ambos, que em conjunto podem impedir a gravidez.

Para tentar contornar a situação, a medicina atual conta um leque de possibilidades para que tentativas de concepção sejam bem-sucedidas. Alguns procedimentos, como a fertilização, chegam a custar R$ 50 mil no Brasil. “Diante desse quadro, o uso de um lubrificante de fertilidade como o Conceive Plus, que recentemente chegou ao país, pode ser a melhor opção para quem deseja ter um filho. Tanto por conta da eficiência quanto pelo custo”, afirma Bruno Jacon, farmacêutico e gerente de Qualidade e Assuntos Regulatórios da Euroart Import, que trouxe para o Brasil o lubrificante Conceive Plus. “O método é um excelente aliado para casais saudáveis com dificuldade para engravidar”, acrescenta explicando que é seguro e não tem contraindicações, podendo ser usado pelo homem e pela mulher.



O que os homens devem fazer para o casal engravidar?

Para que o objetivo de engravidar seja atingido é essencial que o homem mantenha-se em boa forma física. Isso significa realizar exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada. Manter-se longe do cigarro e reduzir drasticamente o uso de álcool são outras atitudes fundamentais. Usar roupas íntimas leves e frescas e evitar banhos demasiadamente quentes também podem ser boas estratégias, já que o aquecimento prolongado dos testículos pode reduzir a qualidade do espermatozoide. “A grande maioria dos lubrificantes prejudicam as funções dos espermatozoides”, explica Carlos Alberto Dimarzio Filho, Gerente Geral da Euroart Import, importadora oficial do produto.



E as mulheres, o que mais pode ser feito?

O primeiro passo é ter uma boa alimentação, com muitas frutas e legumes frescos. Cortar alimentos processados e fast food também é importante. Tal como o homem, a mulher precisa manter-se em forma e com peso saudável, para isso, os exercícios físicos são fundamentais, além de ajudarem a melhorar o humor e os níveis de energia. Cortar cigarro e álcool completam o ciclo de atitudes fundamentais. Contudo, a mulher que busca engravidar, muitas vezes se depara com um dos mais temidos empecilhos a se contornar, a secura vaginal. Estudo realizado em 11 países, envolvendo aproximadamente 6,5 mil mulheres com idade entre 18 a 34, apontou que 18% relataram sentir dores sempre ou normalmente.



“Ao se tentar engravidar existe uma tendência a aumentar o número de relações sexuais. O uso de lubrificantes é essencial para evitar as dores causadas pela secura, mas é preciso ter muita atenção e escolher um lubrificante que auxilie o espermatozoide a cumprir seu papel, facilitando assim a gravidez”, finaliza Carlos Alberto.