“Eu pensei em voltar para prostituição” revela Inês Brasil ao falar de ajuda de Anitta e Sr. Hugo

Inês Brasil participou do podcast Só um Minutinho e contou que durante a pandemia recebeu a ajuda de Anitta e seu vizinho

A pandemia pegou todos de surpresa. Além da triste realidade onde muitas pessoas perderam parentes e amigos pelo Covid 19, muitos artistas não puderam trabalhar e financeiramente esta situação prejudicou a maioria das pessoas que trabalham com entretenimento.



Uma delas é Inês Brasil, personalidade bastante conhecida na internet com seus vídeos nada convencionais e sempre muito divertidos.

Sem poder trabalhar e fazer shows em casas noturnas, ela confessou que pensou até em voltar para a prostituição



Inês se emocionou ao falar das ajudas que recebeu neste período delicado por qual o mundo todo passou. Sem poder trabalhar e fazer shows em casas noturnas, ela confessou que pensou até em voltar para a prostituição. Diante da situação que estava vivendo e questionada pelos apresentadores do podcast sobre quem eram seus amigos e com quem ela poderia contar em situações difíceis, Inês não segurou o choro ao falar de duas pessoas que foram determinantes para ela: Anitta e Sr Hugo.



Sr. Hugo é vizinho de Inês Brasil e ao presenciar a difícil situação pela qual a dançarina e personalidade da mídia estava passando, passou a ajuda-la com mantimentos para manter sua casa. Ele é amigo do pai de Inês e ela se diz muito grata por toda ajuda que o senhor deu a ela. Ao falar do amigo, Inês arrancou risos dos apresentadores quando disse ao Sr. Hugo: “O senhor está me engordando, eu não posso”.

No podcast, Inês Brasil estava na companhia de sua filha Julia que confirmou os relatos de Inês Brasil



Outra personalidade que também “deu aquela mãozinha” a dançarina foi a cantora Anitta. Por intermédio de seu assessor que entrou em contato com a cantora, pedindo para que Anitta gravasse os vídeos de Inês do hit que ficou famoso no Tik Tok, “Não Tem Coronavirus”. Assim que a diva pop postou duas versões do meme, uma em português e outra em espanhol, a música tomou força em todas as redes sociais e inês foi beneficiada de alguma forma. Ou seja, Anitta trouxe mais popularidade e números, já que para o espaço das redes sociais isso conta muito.

Por intermédio de seu assessor que entrou em contato com a cantora, pedindo para que Anitta gravasse os vídeos de Inês do hit que ficou famoso no Tik Tok, “Não Tem Coronavirus”



No podcast, Inês Brasil estava na companhia de sua filha Julia que confirmou os relatos de Inês Brasil.

O vídeo da entrevista completa está disponível no Canal do Só Um Minutinho no Youtube.