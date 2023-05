Indústria audiovisual de São Paulo brilha no Festival de Cannes com apoio do CreativeSP

10 produtoras paulistas são selecionadas para participar do festival e fazer negócios no mercado audiovisual internacional

Nesta quinta-feira, o estado de São Paulo marcou presença no prestigiado Festival de Cannes, levando consigo o brilho e a força da indústria audiovisual paulista. Através do programa CreativeSP, promovido pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa, 10 produtoras selecionadas tiveram a oportunidade de participar do evento e fazer negócios no mercado internacional. Com filmes selecionados e expectativas altas, a missão promete consolidar a posição de destaque do setor cultural paulista.

As produtoras selecionadas para representar São Paulo no Festival de Cannes são a Material Bruto Produções Cinematográficas, Vitrine Filmes, Punta Colorada Produções Audiovisuais, Lira Filmes, Dezenove Som e Imagem, Biônica Filmes, Tangerina, Manjericão Filmes, Cup Filmes e Openthedoor. Dessas, cinco terão seus filmes exibidos durante o festival, além de participarem do Marché du Film, espaço onde ocorrem as negociações entre produtores, distribuidores, investidores e representantes de festivais de todo o mundo.

O CreativeSP é um programa que busca fomentar a economia criativa, promovendo a troca de conhecimentos entre empresas do setor e atraindo investimentos estrangeiros para o estado. Em 2023, essa é a terceira missão do programa, sendo a ida ao Festival de Cannes um dos destaques. No ano anterior, a missão para o festival foi a mais bem-sucedida entre todas as realizadas pelo CreativeSP em diversos setores. Com projeções otimistas, as empresas participantes esperam gerar cerca de R$147 milhões em negócios, um valor quase 30 vezes maior que o orçamento do programa para 2022.

