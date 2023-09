Indicados do Latin GRAMMY®️ revelados: quem disputará a Canção do Ano?

Conheça os artistas e músicas nomeados para a categoria mais prestigiada do Latin GRAMMY®️

A Academia Latina da Gravação™️ anunciou hoje os indicados para a 24.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®️, um dos eventos mais aguardados na indústria da música latina em todo o mundo. Com mais de 19.000 inscrições avaliadas, a lista final de indicados reflete a excelência musical e a diversidade da música latina.

A Academia Latina da Gravação™️ anunciou hoje os indicados Latin GRAMMY 2023, que acontecerá dia 16 de novembro, em Sevilha

Este ano, uma adição notável ao processo de premiação é a categoria de Compositor do Ano, que reconhece os talentosos criadores por trás das músicas. O primeiro grupo de indicados nessa categoria inclui Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Felipe González Abad, Manuel Lorente Freire, Horacio Palencia e Elena Rose, que representam diversos gêneros musicais.

Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação

Diversos artistas brasileiros estão entre os indicados, como Iza, Maria Rita, Titãs, Planet Hemp, Martinho Da Vila, Thiaguinho, Djavan, Marília Mendonça, Chitãozinho & Xororó, Filipe Ret, Carlinhos Brown, entre outros.

Acróstico”, “Amigos”, “De todas las flores”, “Ella baila sola”, “NASA”, “Ojos marrones”, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, “Si tú me quieres”, “Tqg” y “Un x100to” são os indicados para Canção do Ano

A categoria Canção do Ano apresenta um grupo de músicas impressionantes, como “Acróstico”, “Amigos”, “De Todas as Flores”, “Ella baila sola”, “NASA”, “Olhos castanhos”, “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, “Si tú me quieres”, “Tqg” e “Un x100to”. Cada uma dessas canções reflete a riqueza da música latina e sua influência cultural global.

Além disso, três novas categorias foram adicionadas ao Latin GRAMMY®️ deste ano: Melhor Canção Cantor Compositor, Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Compositor do Ano, ampliando ainda mais o escopo de reconhecimento.

“Ao reconhecer a música latina excepcional, estamos celebrando a diversidade e a influência cultural dessa forma de arte”, disse Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação. “A Semana do Latin GRAMMY em Sevilha será um momento histórico para nossa organização, e estamos ansiosos para celebrar esses talentos notáveis.”

Os indicados nas 56 categorias foram selecionados entre uma ampla variedade de artistas que lançaram gravações entre 1º de junho de 2022 e 31 de maio de 2023, com um requisito mínimo de 51% das letras em espanhol, português ou algum dialeto regional nativo. A rodada final de votação para determinar os vencedores do Latin GRAMMY começará em 29 de setembro de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A 24.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY será realizada em 16 de novembro de 2023, no Centro de Conferências e Exposições (FIBES), em Sevilha, Espanha. A transmissão será feita pela Univision nos Estados Unidos e pela Radio Televisión Española na Espanha, com outros parceiros internacionais de transmissão a serem anunciados em breve. A noite será precedida pela cerimônia A Premiere do Latin GRAMMY®️, que anunciará os vencedores da maioria das categorias. Para a lista completa dos indicados em todas as 56 categorias, visite o site oficial do Latin GRAMMY®️.