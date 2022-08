Indicados ao Prêmio Multishow 2022 serão revelados em ação multiplataforma nesta segunda (29)

Anúncio será feito na TV e rede sociais de apresentadores, influenciadores e veículosde comunicação

O Prêmio Multishow 2022 terá os indicados revelados nesta segunda-feira, 29 de agosto. Isso significa que chegou a hora, finalmente, do público votar e escolher seus favoritos de cada categoria: Música do Ano, Show do Ano, Grupo do Ano, Hit do Ano, Dupla do Ano, Álbum do Ano, Clipe TVZ do Ano, Revelação do Ano e as estreantes Artista do Ano e Voz do Ano – que substituíram Cantor e Cantora do Ano.

Prêmio Multishow 2022 terá os indicados revelados nesta segunda-feira, 29 de agosto

A segunda fase da votação será aberta ao longo do dia no site do Multishow, simultaneamente à divulgação dos anúncios, com exceção da categoria Clipe TVZ do Ano, que será aberta no dia do Prêmio por meio de votação no Twitter.

Priscilla Alcântara

Para anunciar quem está indicado, o Multishow planejou uma ação multiplataforma envolvendo desde o trio de apresentadores formado por Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada, além de Priscilla Alcântara, Hugo Gloss, Gshow, Popline, Globoplay e as influenciadoras Blogueirinha e Nicole Bahls, que estarão à frente da premiação no digital.

Hugo Gloss

A edição do Prêmio Multishow 2022 trouxe uma série de mudanças, entre elas, o aumento da quantidade de indicados por categoria: em vez de cinco, agora são oito indicados. Os finalistas foram escolhidos na primeira fase de votação pela Academia Prêmio Multishow, formada por cerca de 600 pessoas, baseando-se em diversidade, gêneros musicais e regiões do Brasil, garantindo a pluralidade que se reflete no cenário musical. O júri também elege os vencedores das três categorias técnicas, as únicas que não disputam o voto popular. São elas: Instrumentista do Ano, Produtor Musical do Ano e Capa do Ano.