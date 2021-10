Indaiatuba recebe Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

O Grupo Band premiou as cidades de Indaiatuba, Cerquilho e Turmalina por Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

O grupo Band e o Instituto Aquila organizaram o evento anual que elege as melhores cidades do Estado de São Paulo. Existente há mais de uma década, o Prêmio Band Cidades Excelentes avalia as cidades paulistas de acordo com cinco critérios: Educação, Desenvolvimento Econômico e Ordem pública, Saúde e Bem-estar, Eficiência Fiscal e Transparência e Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Para apresentar o evento que contou com várias personalidades paulistas da área de gestão pública e política, foram chamados dois jornalistas: Lana Canepa e Marco Antonio Sabino. Estiveram presentes também João Carlos Saad (Grupo Band de Comunicação) e Marco Vinholi do Instituto Aquila.

Créditos: Indaiatubanos.net

Créditos: G1

“Há 13 anos, chamei o Raimundo Godoy, presidente do Instituto Aquila, e convidei os prefeitos eleitos das capitais para um almoço onde colocamos a ideia de fazer esse prêmio que seria o Oscar da Gestão Pública. Tivemos que organizar e padronizar os planos de contas das prefeituras para poder compará-las. Depois de muito esforço, o projeto saiu do papel e vem sendo testado há quatro anos. Esse material é de uma riqueza ímpar porque com ele você consegue enxergar a situação de cada município. As autoridades podem usar a ferramenta a qualquer momento para descobrir em qual área precisam investir mais, por exemplo. Apoiar as boas ideias será uma tradição do Grupo Bandeirantes porque todo o conhecimento é fruto de aprendizado”, destacou Saad.

Créditos: Indaiatubanos.net

As cidades paulistas que tiveram melhor índice de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e consequentemente receberam o Prêmio Band Cidades Excelentes 2021 foram Indaiatuba (mais de cem mil habitantes), Cerquilho (de 30 a 100 mil habitantes) e Turmalina (menos de 30 mil habitantes). Os municípios conquistaram as seguintes pontuações: Indaiatuba com 82,44%, Cerquilho com 85,26% e Turmalina com 93,73%.

Além das premiações nos cinco pilares, o Prêmio Band Cidade Excelentes destacou a cidade de São Bernardo do Campo, que enviou 30 projetos inovadores para avaliação.