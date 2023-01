Indaiatuba recebe inauguração de rede de franquia de escovaria nesta quinta-feira (12)

Setor de franquias comemora elevação de 12%; unidade no interior de SP será inaugurada por experiente empresários locais

A rede de franquias de escovaria, Escovei, inaugura às 16h, desta quinta-feira (12), a unidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. A marca que tem como principais diferenciais o uso da ozonioterapia e por contar com estilistas de imagem, profissão trazida da Europa pelas sócias Janaína Folco e Vanessa Nantes, inicia 2023 expandindo suas unidades pelo Brasil.

A unidade de Indaiatuba será inaugurada nesta quinta-feira (12) (Foto: Divulgação)



Em Indaiatuba, a unidade será comandada por um casal de empresários experientes e conhecidos na região. Segundo Karoline Vitorino Farias, franqueada à frente da unidade, a opção pelo Franchising e pela Escovei se deu pela estabilidade do setor, pelo formato vantajoso da marca e por seus dois principais diferenciais.



Dados do relatório de desempenho trimestral da ABF (Associação Brasileira de Franchising) apontam que o setor de franquias cresceu 12%, superando R$ 200 bilhões em faturamento, entre janeiro e setembro de 2022. O nicho de Saúde, Beleza e Bem-Estar foi um dos segmentos que mais cresceram, com incremento de 27,8% na receita. Segundo a ABF, a evolução se deu pela demanda de serviços e produtos.



“As estatísticas apontam que a franquia é um modelo de negócios com maior probabilidade de sucesso. Além disso, nos identificamos com o formato da Escovei e entendemos que o público de Indaiatuba também vai se identificar”, afirma Karoline.

Para as sócias da Escovei, chegar em uma cidade tão importante do interior do Estado de São Paulo, coloca a expansão da marca em outro nível.

Empresária aponta que Indaiatuba é uma cidade próspera (Foto: Divulgação)



“A cidade de Indaiatuba é grande e cheia de oportunidades. A maioria das empresas que vão para lá, conseguem ter sucesso e sabemos que nós também teremos. Ainda, é uma ótima vitrine para que outros empreendedores vejam que nosso negócio é consistente”, comenta Janaína.



A franqueada da Escovei aponta, ainda, que Indaiatuba é uma cidade muita próspera e que, pelo fato dela e do marido já serem empreendedores na região, a perspectiva é positiva. “A expectativa é termos um salão de beleza express que trate os clientes de forma igualitária e com qualidade, desta forma, prevemos faturar cerca de R$ 100 mil por mês”, finaliza Karoline.