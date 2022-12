Indaiatuba é considerada a melhor cidade em governança e transparência do Brasil pelo Prêmio Band Cidades Excelentes

Em sua segunda edição, o evento premiou as melhores administrações públicas do Brasil



Indaiatuba, em São Paulo, foi considerada como a melhor cidade em governança, eficiência fiscal e transparência pelo Prêmio Band Cidades Excelentes. O evento aconteceu, na última quarta-feira (30), em Brasília.

Indaiatuba é administrada pelo prefeito Nilson Alcides Gaspar (Foto: Reprodução)



O evento busca premiar as melhores administrações públicas do país, reconhecendo as boas práticas implementadas pelos gestores municipais. De acordo com o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Saad, e emissora deseja expandir mais a grade para tratar de casos locais, além de buscas boas ideias e coloca-las no ar como meio de inspiração.

Essa é a segunda edição do prêmio Band Cidades Inteligentes (Foto: Reprodução)



Além de Indaiatuba, administrada pelo prefeito, Nilson Alcides Gaspar, que alcançou 84,57 pontos no IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), também foram premiadas na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência as cidades, Paraíso do Norte, no Paraná, e Videira, em Santa Catarina.

Presidente do Grupo Bandeirantes, João Saad, foi o primeiro a discursar no evento (Foto: Reprodução)



A ferramenta utilizada para análise, o IGMA, conta com conceitos do big data e contabiliza informações públicas atualizadas de todas as cidades do país. Assim como projetos enviados pelas prefeituras através do site oficial do prêmio.